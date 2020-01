Zvracení, kapačky a kiks. Proč se to tak sešlo? vyčítal si český gólman

Jeho zkrat hokejové juniory ochromil, Švédové v Ostravě vládli i dál a po výhře 5:0 hladce postoupili do semifinále mistrovství světa do 20 let.

„Inkasovaný gól v naší přesilovce byl zlomový,“ smutnil trenér české dvacítky Václav Varaďa. „Viděl jsem v podstatě tři Švédy, kteří se na mě valili a zavřeli mi mantinely,“ vysvětloval tiše Dostál. „Jak jsem se trochu zasekl, jeden z nich byl u mě, chtěl jsem to jen odhodit, ale bohužel jsem mu to nahrál.“

„Dostyho jsme v tom nechali vykoupat,“ lamentoval český kapitán Libor Zábranský.

Bylo vlastně až symbolické, že v klíčovém duelu domácího světového šampionátu nepodržel ani ten, na něhož se trenér Varaďa nejvíc spoléhal.



Bylo by zároveň fér říct, že kromě neúnavně podporujících fandů ve čtvrtek snad žádný jednotlivec nezaslouží pochvalu. Tým Dostála rozhodně také nepodržel. I ve čtvrtfinále junioři hloupě chybovali, v první třetině lacině nadělili soupeři smršť přesilovek. Do vedení poslal Švédy dorážející Hoglander, jehož neustrážil Zábranský.

„Trochu jsme doplatili na oslabení,“ říkal Dostál. „Ale nebudu chodit kolem horké kaše. Švédové nás přehráli a ukázali svou kvalitu.“

Po vyřazení líčil, jak ho omezovala nemoc, kvůli níž pár dní nenavlékl výstroj. V brankovišti ho zastoupili kolegové Pařík s Malíkem, kteří odchytali dva duely ve skupině proti USA a Kanadě.

Lukáš Dostál během juniorského mistrovství světa.

„Po zápase s Němci jsem v podstatě celou noc zvracel. Brzo ráno jsem jel do nemocnice, protože zvracení nešlo zastavit,“ přibližovala česká jednička. „Byl jsem na kapačkách, zase jel zpátky a moc chuť k jídlu jsem neměl, Pořád jsem měl podrážděný žaludek. Byl jsem vůbec rád, že jsem se dal do kupy.“

Jenže ani před onemocněním se domácí jednička nechlubila oslňujícími statistikami. Úspěšnost zákroků před vyřazovacím duelem neměl ani 89 procent. „Už v generálce se Slovenskem pustil gól z půlky hřiště a nepřesvědčuje mě ani v zápasech na šampionátu,“ hodnotil pro iDNES.cz v průběhu turnaje expert Marek Sýkora. „Chytá určitě výborně ve Finsku, ale tady to není úplně ono.“

Po neúspěšném čtvrtfinále nemusel známý kritik svoje slova zásadně měnit.

„Dva týdny mi nevyšly,“ přiznal sebekriticky Dostál. „Nějak se to sešlo a sám sebe se ptám proč.“

Ačkoli Dostála nezastihl přelom roku v pohodě, nadále platí, že z dlouhodobě zatracovaného ročníku 2000 má největší potenciál nahlédnout a udržet se v NHL.

Od loňského února chytá v nejvyšší finskou ligu za klub Ilves, žádný jiný český junior pravidelně nenastupuje v respektované evropské soutěži. V Tampere si pochvalují jeho brankářský progres, slušné vychování i rozvážnou povahu.

A změnit by to neměl ani chmurný čtvrtek s pořádnou minelou. „To se stane. Podobných videí je na internetu hodně, jak to někteří gólmani udělali. Bohužel se stalo,“ vykládal Dostál. „Mrzí mě to a jen těžko hledám slov, protože jsem z týmu cítil obrovský charakter.“