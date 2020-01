Skupina smrti, teď realita. Končí to smutně, mrzí kapitána Zábranského

Co se vám honí hlavou?

Nasranost, co jinýho vám mám říct? Hrozně jsme chtěli, bohužel to nevyšlo, Švédové ukázali kvalitu a my to nezvládli.

První třetina byla slušná, dokud nepřišlo první oslabení, že?

Asi jo, stálo nás to hrozně moc sil. Troufnu si říct, že jsme je výborně odbránili, blokovali jsme střely, šli do všeho po hlavě. A pak jim tam spadnou dvě serepetičky po třech zblokovaných střelách. Borec to v brankovišti jednou mine, podruhé to došmrdlá. Druhý gól jsme zase Dostyho (brankáře Dostála) nechali vykoupat a nikdo jsme mu nepomohl. Takový dva góly pak v hlavě zůstanou. A proti Švédsku je to za stavu 0:2 těžký.

Ve zbytku zápasu se výkon zlepšil.

Druhá i třetí třetina nebyla tak špatná, ta druhá byla dokonce bez vyloučení, což je pro nás velký úspěch. Akorát se nám tam nic neodrazilo. Musíme si přiznat, že Švédové byli lepší.

Čím vás přehráli?

Vším. Neměli akorát lepší srdíčko, my hrozně bojovali, skoro každý tam šel napůl zraněný, hráli jsme turnaj na patnáct lidí, o to víc to štve. Přes zranění jsme tam nechali všechno. I trenéři nám poděkovali za to, jak jsme to odbojovali. Doufám, že si lidi budou vážit, že jsme nic nevzdali.

Snažili jste sami sebe v průběhu nakopnout?

Určitě. Co je víc než domácí čtvrtfinále? My si musíme uvědomit, že to byl pro náš ročník možná poslední zápas v reprezentaci, k tomu jsme tak taky přistoupili. I za stavu 0:5 jsme s tím chtěli něco dělat, i když to bylo nereálný. Snažili jsme se celý turnaj, skupina byla extrémně těžká, nás to stálo hrozně sil. Švédi to takhle neměli. Gratuluju Švédům, jak mistrovství ale dopadne, mě osobně nezajímá.

Švédům jste se vyrovnali alespoň ve fyzické hře, viďte?

Jo, chtěli jsme se jim dostat pod kůži, občas se nám to i dařilo. Oni si myslí, že si můžou dovolit, co chtějí. Jenže jak je chcete rozhodit za stavu 0:4? Pojďme se tomu postavit čelem, prohráli jsme, my dřeli celý turnaj, oni si to zasloužili. Končí to smutně.

Přišlo vám, že Švédi hrají v klidu?

To jsou Švédi... Myslí si, že jsou nedotknutelní. Asi to tak je, protože jsou dobří, mají velké sebevědomí, ale každý viděl, jak tu všichni v týmu chtěli. Hrozně.

Taky se s vámi fanoušci rozloučili.

Bylo od nich hezké, že ocenili, že jsme nic nevypustili. Jsem hrdý na všechny kluky. I na ty zraněné, co zůstali a nevykašlali se na nás. Měli jsme skupinu smrti, vyšli jsme z ní se vztyčenou hlavou. Teď to nevyšlo.