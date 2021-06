Tampa Bay osmi góly deklasovala Islanders, mezi střelci byl i Palát

Hned tři z úvodních čtyř partií semifinálové série mezi Tampou a Islanders skončily nejtěsnějším rozdílem jediné branky. V pátém pokračování ale jinak skvěle bránící newyorský celek v defenzivě rezignoval a zcela propadl. Výsledek 8:0 stanovil nový klubový rekord pro rozdíl ve skóre v zápase play off v historii Lightning a zároveň znamenal nejvyšší prohru v historii účastí ve vyřazovacích bojích pro Islanders.

Statistiky si nejvíce vylepšovali domácí útočníci Steven Stamkos a Alex Killorn (oba 2+1), tři body (0+3) měl také suverénní lídr produktivity play off Nikita Kučerov (27 bodů, 5+22 z 16 startů). Svou střeleckou sérii si prodloužil pro změnu nejlepší kanonýr play off Brayden Point, jenž skóroval už poosmé v řadě a přibližuje se tak historickému rekordu Reggieho Leache (dal gól v deseti navazujících zápasech play off za Philadelphii v ročníku 1976).

Gólman Andrej Vasilevskij na své třetí čisté konto letošních bojů o Stanley Cup potřeboval 21 zákroků. I díky němu Tampa stanovila nový rekord NHL, když neprohrála ve vyřazovacích bojích dva zápasy za sebou už od prvního kola ročníku 2019 (v daném období prohrála 13 zápasů ani jednou však dvakrát v řadě).

Skóre pondělního duelu se poprvé měnilo už po 45 vteřinách hry, kdy se prosadil kapitán Stamkos. V úvodní třetině na něj ještě navázali Yanni Gourde a Alex Killorn. Posledně jmenovaný tak vyhnal brankáře Semjona Varlamova na střídačku a do akce šel Ilja Sorokin. Také ve druhé třetině byl ale prvním střelcem aktivní Stamkos, jenž v 26. minutě využil přesilovou hru. V 36. minutě na sebe upozornil Ondřej Palát (16:10, 1+0, +1, 5 střel), jenž tečoval střelu obránce Davida Savarda a slavil svou čtvrtou trefu v play off. Poslední slovo před druhým odchodem do kabin si pak vzal další využitou početní výhodou Killorn - 6:0.

Na konci druhé třetiny neudržel nervy hostující útočník Mathew Barzal, který za krosček na Jana Ruttu (11:20, +2) dostal od rozhodčích trest do konce utkání. Navíc je dost pravděpodobné, že jeho zákrok bude dále řešit pro případné pozastavení činnosti do dalších zápasů i disciplinární komise. Třetí třetinu využili rozjetí domácí k dalšímu navýšení skóre. V přesilovce si prodloužil svou gólovou šňůru zmiňovaný Point a na finálních 8:0 uzavíral v 53. minutě sváteční střelec, obránce Luke Schenn.

Výsledek semifinále play off NHL: