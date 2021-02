Vrána se Zachou gólem přispěli k výhrám, Vaněček byl druhou hvězdou

Po čtyřech porážkách (3:5 s Bostonem, 2:4 s Rangers, 4:7 s Philadelphií a 3:6 s Pittsburghem) se hokejisté Washingtonu vrátili na vítěznou vlnu, když zvládli odvetu na ledě rivalů z Pittsburghu.

U vítězství 3:1 sehrál klíčovou úlohu český nováček v bráně Capitals Vítek Vaněček, jenž na svou šestou vychytanou výhru z dvanáctého startu potřeboval 26 zákroků.

„Když se prohrává, tak to není ono. Baví mě jen výhry. Snažil jsem se být soustředěný a dělat to nejlepší pro tým. Spoluhráči mi hodně pomáhali. Podařilo se vyhrát, takže je to dobré,“ hodnotil 25letý gólman duel, ve kterém držel čisté konto až do 56. minuty a nakonec byl zvolen druhou hvězdou.

Přednost v hlasování dostal jen jeho slovenský spoluhráč Richard Pánik, jenž asistoval u dvou gólů Washingtonu v podání Conora Shearyho a Larse Ellera. V pořadí druhou a v zápase rozdílovou trefu si připsal Jakub Vrána (16:39, 1+0, +/-: 0, 3 střely). Český útočník své páté branky sezony dosáhl v čase 31:31, když z pravého kruhu poslal za záda Tristana Jarryho křižný pas T.J. Oshieho. Jediným střelcem Penguins byl až v samém závěru řádné hrací doby Zach Aston-Reese.

Výsledky:

Duel Dallas - Nashville byl odložen.

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) Góly:

31:32 Blackwell (B. Howden)

39:27 Bučněvič (Kreider, Trouba) Góly:

27:37 Zacha (Severson, Kuokkanen)

37:14 Butcher (N. Merkley, Kuokkanen)

50:43 Šarangovič (P. K. Subban, Bratt)

54:11 N. Merkley (Kuokkanen)

59:39 M. Malcev (Palmieri) Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – R. Lindgren, Fox, Br. Smith, Trouba (A), Hájek, Bitetto – Kreider (A), Zibanejad (A), Blackwell – Lafreniere, R. Strome, Kakko – Di Giuseppe, B. Howden, Bučněvič – Lemieux, Rooney, J. Gauthier. Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – R. Murray, P. K. Subban (A), T. Smith, Severson (A), Butcher, C. Carrick – A. Johnsson, J. Hughes, Bratt – M. Malcev, Šarangovič, Palmieri – Wood, M. McLeod, Bastian – Kuokkanen, Zacha, N. Merkley. Rozhodčí: Rank, Morton – Fournier, MacPherson

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Góly:

55:05 Aston-Reese (Blueger, Marino) Góly:

24:52 Sheary (Pánik, Jensen)

31:31 J. Vrána (Oshie, Bäckström)

41:09 Eller (Pánik, Chára) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), P-O. Joseph, Marino, Matheson, Ceci, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kapanen, Malkin (A), Zucker – B. Tanev, Blueger, Aston-Reese – Lafferty, Jankowski, Sceviour. Sestavy:

Vaněček (C. Anderson) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Chára, Jensen, Orlov – Oshie, Kuzněcov, Ovečkin (C) – T. Wilson, Bäckström (A), J. Vrána – Pánik, Eller, Sheary – Hathaway, Dowd, Hagelin. Rozhodčí: McIsaac, Hebert – Alphonso, Sericolo Počet diváků: bez diváků

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Góly:

03:26 Anderson-Dolan (J. Carter, Vilardi)

32:03 Moore (Anderson-Dolan)

56:56 D. Brown (Kopitar, M. Anderson)

59:23 Doughty Góly:

Sestavy:

Quick (Petersen) – M. Anderson, Doughty (A), Björnfot, Roy, Määttä, Strand – Iafallo, Kopitar (C), D. Brown – A. Kempe, Vilardi, J. Carter (A) – Grundström, Anderson-Dolan, Moore – Wagner, L. Andersson, Luff. Sestavy:

Kähkönen (Hammond) – Suter (A), Addison, Mermis, Dumba, Bartkowski, Belpedio – Parise (A), J. Eriksson Ek, Fiala – Greenway, Ma. Johansson, Kaprizov – M. Foligno (A), Bjugstad, Hartman – Zuccarello, Johnson, Mayhew. Rozhodčí: Dwyer, Charron – Racicot, Gibbons

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Góly:

36:36 Pacioretty (Theodore, W. Karlsson)

46:52 Marchessault (W. Karlsson, R. Smith) Góly:

07:08 MacKinnon (Rantanen, Saad)

37:38 Saad (Donskoi, Gilbert)

59:20 Kadri (Donskoi, Byram) Sestavy:

M.-A. Fleury (Dansk) – Martinez, Pietrangelo, Holden, Theodore, Hague, Whitecloud – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Kolesar, Glass, Tuch – W. Carrier, N. Roy, Reaves. Sestavy:

Grubauer (Werner) – D. Toews, Byram, Gilbert, Timmins, MacDonald, Pateryn, Graves – Saad, MacKinnon, Rantanen – Burakovsky, Kadri, Donskoi – Ničuškin, Compher, O'Connor – Dries, Bellemare, Jayson Megna. Rozhodčí: Chmielewski, Sutherland – Smith, Daisy