Když se o Putinově válce (ne)smí mluvit. NHL už ví, že má s Rusy problém

Generální manažeři se netají tím, že si musí dávat velký pozor, co vypustí z úst. A hráči? Třeba právě Rusové se po invazi dohodli, že s novináři vůbec mluvit nebudou. Později se přešlo na zmíněný režim „neptejte se na válku“ a nyní už veškerá omezení zmizela.

Po ukončení covidového režimu mají žurnalisté opět přístup do kabin, kde pokládají palčivé otázky. A rodáci z chladného východu uhýbají, jak jen mohou.

„Jsem pyšný, že jsem Rus! Najednou mě ale všude vykreslují jako darebáka, přestože válku nepodporuju. Co mám dělat? Lhát?“ citovaly stránky televizní stanice ESPN jistého ruského hokejistu z NHL, který si přál zůstat v anonymitě.

Málokdo má odvahu promluvit. Možná z neochoty přiznat podporu ruské agresi, možná kvůli přesnému opaku a strachu o bezpečí.

Prezident IIHF René Fasel se zúčastnil zápasu ruských hokejových legend v Soči. Ten pravidelně hraje i ruský prezident Vladimir Putin.

Je evidentní, že s táhnoucím se konfliktem a vzrůstajícím počtem otázek bude mediální tlak na ruské hokejisty eskalovat.

Navíc není jasné, na které straně stojí sama NHL. Mnohé naznačí Světový pohár plánovaný na únor 2024. Zatímco Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ze svých akcí Rusko (i Bělorusko) vyřadila, zde bude mít hlavní slovo právě vedení zámořské soutěže.

Ostatně jde o peníze. Rusko by zvedlo kvalitu turnaje, sledovanost, tím pádem i příjmy. „Ruští hokejisté z NHL by moc chtěli jet. Jejich neúčast by byla vůči nim absolutně nefér. Budeme bojovat až do konce,“ prohlašuje agent Dan Milstein, kyjevský rodák, který většinu ruských hráčů v nablýskané soutěži zastupuje.

Média mají o Rusy a jejich příběhy enormní zájem, zvlášť v Americe, komerčním ráji. O sponzorech se však už něco podobného tvrdit nedá. Přední výrobce hokejové výstroje CCM kupříkladu přestal využívat podobizny ruských hráčů ve svých propagačních materiálech, uzavřít nový marketingový kontrakt je pro Rusy momentálně takřka nemožné.

Valerij Ničukin skóruje v první třetině proti brankáři Tampy Andreji Vasilevskému.

Opatrná musí být NHL i v případě reklamního využití Alexandra Ovečkina, jehož instagramový profil i osm měsíců po vyvolání války zdobí fotografie s prezidentem Vladimirem Putinem.

Že by snad ale NHL vyloučila ruské hokejisty ze svých řad, nehrozí ani v nejmenším. Když se Dominik Hašek ozýval proti jejich příjezdu do Česka, byly týmy jednotné.

„Buď všichni, nebo nikdo!“

Boj legendárního gólmana však nekončí, před pár dny třeba poskytl rozhovor sportovnímu serveru The Athletic, v němž vyzýval vrcholné představitele NHL – komisaře Garyho Bettmana a jeho zástupce Billa Dalyho – k odstoupení.

„Pamatujte, že Rusové v NHL znamenají propagaci Ruska a jeho politiky v hodnotě miliard dolarů,“ čílila se „sportovní ikona, podnikatel, historik a začínající politik s myšlenkou stát se prezidentem“, jak Haška autor v úvodu popsal.

Zbystřete u poslední části zmíněného výčtu, hrdina z Nagana totiž novináři Timu Grahamovi skutečně potvrdil, že svou kandidaturu na Hrad v některé z příštích voleb zvažuje. Tu nejbližší ovšem vynechá. „Ještě nejsem připravený,“ sdělil.

„Pak by se (v případě zvolení) stal Haškův názor na Rusy, Bělorusy a chování NHL oficiálním politickým postojem země,“ konstatují, možná trochu přehnaně, v zámoří.