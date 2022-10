NHL vymýšlí, jak dostat Rusy na Světový pohár. Evropské země jsou proti

„Konflikt na Ukrajině vyjednávání ohledně Rusů ztěžuje. Od některých účastnických zemí jsme slyšeli, že by měly výhrady,“ uvedl druhý muž NHL Bill Daly.

Zámořské weby, například ESPN, píšou, že liga očekávala a doufala, že projde návrh, aby Rusové hráli stejně jako na olympiádě po dopingovém skandálu pod neutrálním názvem či vlajkou.

„Brali jsme ho jako alternativu, ale nevypadá to, že by taková věc spravila obavy dalších zemí. Samozřejmě to bereme vážně a vezmeme to v potaz při rozhodování,“ řekl Daly.

V poslední době se k účasti ruských hokejistů na mezinárodním poli vyjádřili Švédové a Finové.

„Za švédský hokej říkám, že je naprosto nemožné, abychom hráli zápas s Ruskem. Náš evropský pohled jsme vysvětlovali. Dokud probíhá válka, nemůžeme s nimi hrát,“ zaznělo z úst předsedy švédského svazu Petera Forsberga (neplést se slavným útočníkem).

„Dokud bude situace stejná jako dnes, myslím, že hokejové země mají společný postoj. Rusové se nemohou turnaje zúčastnit,“ souhlasil s ním prezident finského hokeje Harry Nummela.

Také tuzemský svaz dostal otázku, zda Česko patří mezi země, které s účastní Rusů nesouhlasí, komentář poskytnout nechtěl. Ani k tomu, jestli se jedna ze skupin skutečně odehraje v Česku.

„Jak jsem informován, do dnešního dne zatím neproběhla žádná oficiální jednání mezi českým hokejovým svazem a pořadateli Světového poháru, svaz doposud nedostal žádnou nabídku ani konkrétní podklady, a proto se svaz k žádným otázkám a mediálním výstupům ke Světovému poháru zatím nebude vyjadřovat,“ řekl ve středu mluvčí Miroslav Augustin.

NHL plánuje Světový pohár na únor 2024, podle jejího šéfa Garyho Bettmana finální rozhodnutí ohledně Rusů a dalších problémů dosud nepadla, ale datum, kdy musí, se prý blíží.

„V dohledné budoucnosti musíme být v pozici, že budeme se všemi záležitostmi vypořádaní, jinak by se turnaj mohl odložit,“ řekl Bettman.

Jisté totiž zatím nemá být ani to, kde se skupiny odehrají. NHL by ráda, aby jedna proběhla v Evropě, konkrétně i v Česku, přičemž svaz už v květnu pro iDNES.cz řekl, že s tím nesouhlasí, protože za tři měsíce po Světovém poháru pořádá mistrovství světa.

Jak Daly ale upozornil, NHL a hráčská asociace mohou turnaj uspořádat klidně bez zapojení Mezinárodní hokejové federace (IIHF)