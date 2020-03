Pochybám navzdory. Voráček a spol. táhnou Philadelphii do play off

Navzdory pochybnostem letí Voráčkova parta sebejistě za postupem do play off. Až Boston, nejlepší tým soutěže a zatím poslední soupeř, dokázal Philadelphii zastavit. Ale na jak dlouho?

Prohra 0:2 byla pro Flyers první od 15. února. Mezitím tým vyhrál devět zápasů v řadě a vyšvihl se až na čtvrtou příčku ve Východní konferenci. V Metropolitní divizi má dokonce na dosah čelní pozici.

To je nad očekávání dobré umístění. Co za ním stojí?

„Je na čase začít věřit v současný tým Flyers, a to i když netušíte úplně přesně, proč by tomu tak mělo být,“ podotýká trefně Kyle Cantlon z Yahoo Sports k současné fazoně týmu.

Philadelphia skutečně nepůsobí jako válec, který smete všechno, co mu přijde do cesty. Žádný z hráčů se zatím nedostal na 25 gólů a lídr týmové produktivity 23letý Travis Konecny figuruje s 61 zápisy ve čtvrté desítce ligového bodování.

Podařilo se jí však vytvořit mix, který funguje vepředu i vzadu.

A dobře načasovat formu.

V útoku se prosazují nejen draví mladíci nastupující generace, ale také ostřílení borci včetně Jakuba Voráčka.

Český útočník nasbíral během vítězné šňůry 13 bodů (1 + 12) a stejně jako další zkušení forvardi Claude Giroux a Sean Couturier se významně podílí na týmové produktivitě. To je důležitý dílek do mozaiky týmu, který se odhodlaně dere do vyřazovacích bojů.

„Ještě tam nejsme. Ale pokud budeme hrát jako doposud, můžeme o play off bojovat. Teď nám to klape, ale musíme udělat všechno pro to, aby nám to klapalo i za měsíc a půl,“ přemítal český útočník pro klubový web, když na konci února zaznamenal čtyři asistence proti Rangers.



K produktivnímu útoku se přidává i spolehlivá obrana, která ve srovnání s předešlou sezonou udělala velký posun vpřed. Zatímco loni patřili Flyers v defenzivě k nejhorším v celé soutěži, letos jsou před vlastní brankou nadprůměrní.

„Myslím, že velkým důvodem je trenér Alain Vigneault. Přišel k týmu, který potřeboval pomoct s obranou, a on je známý pro svou schopnost dobře upravit systém hry,“ je přesvědčen odborník The Hockey News Ryan Kennedy.

„Do obrany navíc přivedli Matta Niskanena a Justina Brauna. Všechny tyto kroky výrazně pomohly,“ dodal v pravidelném podcastu hokejového magazínu.



Fungující mix nakonec zdatně doplňují brankáři. Mladý, teprve 21letý Carter Hart úspěšně vzdoruje představě, že brankáři dozrávají později, a spolu se zkušeným náhradníkem Brianem Elliottem dodávají spoluhráčům jistotu.



„Hart patří k nejlepším mladým brankářům v soutěži,“ nepochybuje Kennedy. „Otázkou nyní je, zda se může posunout v kariéře o krok dál a zda se může stát gólmanem, který je schopen dotáhnout tým až ke Stanley Cupu.“



V této chvíli, kdy klubům zbývá odehrát okolo třinácti zápasů, mají Flyers na poslední postupovou pozici náskok osm bodů. To je celkem pohodlný polštář - pokud mužstvo nepotká náhlá výsledková krize, vyřazovací boje by mu neměly uniknout.