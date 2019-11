Božská Hayley. Když jí volali ze Síně slávy, zrovna skládala zkoušku

Nosila vlasy sestřižené na kraťoučko. Výstroj si oblékala doma, případně ji na sebe hodila na toaletě. „Hrozně jsem se nervovala, nechtěla jsem potkávat lidi, kteří by říkali: Á, to je ta dívka!“ líčila reportérce stránky CBC.ca. „Až na ledě jsem se cítila svobodná. V bezpečí. Věděla jsem, že jsem dobrá. Že do týmu patřím.“

Hrála s kluky. Vyrovnala se jim. A vyrostla v nejlepší hokejistku v dějinách. Přirovnávají ji k Marku Messierovi, legendárnímu centrovi, jenž vynikal zručností, tvrdostí a náturou vůdce.

Pálila prudkou střelou po mocném nápřahu. Bez bázně se pouštěla do skrumáží v rozích kluziště i před brankou. Coby správná Kanaďanka statečně přemáhala bolest. Na olympiádě v Turíně nastupovala s prasklinou v loktu. Při hrách v Soči přemáhala zlomeninu kůstky v chodidle. „Ruka nebyla tak špatná, prostě mi ji zmrazili a šla jsem. Noha byla horší. Museli mi ji pak dvakrát operovat.“

Nestačilo jí, že s reprezentací sbírala medaile a osobní ceny. V roce 2003 se stala první ženou, která skórovala mezi profesionály. Trefila se ve třetí finské lize za HC Salamat ve městě Kirkkonummi.

I nadále se snažila prosadit mezi chlapy, třebaže jí občas šlo o zdraví. „Ve Švédsku jsem o ni měl strach,“ tvrdil Tomáš Pacina, její tehdejší partner. „V základní části třetí ligy hrála v klidu druhou třetí lajnu. Techniku i bruslení měla slušnou. Jenže v play off se přitvrdilo a ona dostala dvakrát takový bodyček, že ji málem zabili. Taky měla otřes mozku.“

Dáma zvaná „Wick“ je ve své vlasti sportovní superstar. „Nikde se neschová. Hokej je tady něco jako fotbal v Brazílii. Víc než politika nebo náboženství. Nedivím se Gretzkému, že se odstěhoval do Ameriky,“ prohlásil Pacina při olympiádě ve Vancouveru.

Její uvedení do HHOF je naprosto logické. Když jí však členové přijímací komise volali, aby jí šťastnou novinu oznámili, poněkud narazili.

Wickenheiserová zrovna skládala písemnou zkoušku na medicíně a telefon nezvedla. Jedenačtyřicetiletá žena je opravdu svéráz.

Jo, mimochodem, pracuje též jako asistentka ředitele hráčského vývoje v Toronto Maple Leafs. Hokej v jejím pojetí téměř nemá bariéry.