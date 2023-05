Poslední posila ze zámoří má hrát už proti Švýcarsku, Vejmelka netrénoval

„Pokud nebude mít letadlo zpoždění, nebo se mu nezatoulají bagáže, bude hrát. Jetlegu se neobáváme, ten bude mít možná až zítra. Zvládne to. Martin Erat má s přelety největší zkušenosti a jednoznačně doporučil hodit Radima hned do zápasu,“ řekl v neděli dopoledne asistent trenéra Libor Zábranský.

Přesnou pozici, v kterém útoku bude dělat centra, zatím trenéři neznají.

Na dobrovolném tréninku chyběl Karel Vejmelka, rozcvičovali se Šimon Hrubec a Marek Langhamer. Dá se předpokládat, že šanci dostane jeden z dvojice, která šla na led. Vejmelka by pak mohl nastoupit v úterý proti Kanadě a ve čtvrtek do čtvrtfinále.

Reprezentace bude hrát znovu na třináct útočníků a sedm beků. V sobotu proti Norsku zůstal zdravým náhradníkem obránce Ronald Knot a hrál útočník Radan Lenc, teď na tribunu musí usednout ještě další hráč.

Sobotní zápas nedohrál po faulu a vyloučení Daniel Voženílek. „Nešťastný faul, on tam bohužel trochu nadskočil, ale to je v zápalu boje a určitě to nebyl úmysl,“ pokračoval Zábranský.

Od IIHF zatím český tým nedostal žádnou zprávu o případném dodatečném trestu.

Reprezentaci večer čeká zatím nejtěžší zkouška skupiny B. Dosud neporažené a hvězdami NHL protkané Švýcarsko, které zvládlo i duel s Kanadou

Vždyť v jejich sestavě jsou hráči jako Janis Moser a Jonas Siegenthaler (obránci) a hlavně Nico Hischier, Kevin Fiala a Nino Niederreiter (útočníci).

Fiala z Los Angeles Kings, který má české kořeny, po příletu na turnaj řekl pro iDNES.cz: „Hrát proti Česku bylo vždycky výjimečné. Cítím se rozhodně jako Švýcar, ale na souboj se moc těším. Pár hráčů znám, hlavně Dominika Kubalíka.“

„Švýcaři předvádí výborný hokej založený na aktivním napadání, výborném bruslení a rychlém otáčení hry. Nepouštějí soupeře do stavění středního pásma. Náš plán je jasný, vnutit jim naši hru. A když vidím naše nasazení, jak jsme Nory nepouštěli před branku a čistili jsme to, věřím, že uspějeme. Ale určitě to bude zatím nejtěžší zápas,“ dodal Zábranský.