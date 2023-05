Havlát o posilách z NHL: Chytil se chce ukázat. Zachovy důvody? Otázka na něj

Kdy se dvě posily z NHL ke zbytku mužstva připojí?

Ve čtvrtek na tréninku už bude Jakub Zbořil, který dorazil už ve středu večer. Bude na trenérech, kde jej zapojí do zápasů. Filip Chytil by se měl připojit k týmu pár dní před odletem.

Chytil prošel zdravotní prohlídkou bez problému?

Je zdravý a má velkou chuť se ukázat. Ve středu měl výstupní prohlídku a pohovor s generálním manažerem, teď už může plánovat přesun za námi.

Zbořil se musí trenérům ukázat, nebo má nominaci jistou?

Nemá, trenéři jej rádi uvidí a podle toho se rozhodnou. V sobotu a v neděli ho fanoušci zřejmě uvidí na ledě.

Jak se vyvíjela situace okolo Pastrňáka a Krejčího?

David Pastrňák dohrával sezonu se zraněním. Kvůli němu nemůže přijet, byť by si to určitě přál. David Krejčí je stejný případ, některé zápasy na začátku play off musel i vynechat. Měl dvě zranění, poraněný má loket a rameno.

Brzké vyřazení z play off asi oba kousali těžce, že?

Všichni si mysleli, že se o nich nebudeme moci vůbec bavit. Nakonec ta možnost je, ale situace jim nedovolí přijet. Kdyby byli zdraví, tak by si přijeli zahrát a ukončit sezonu bojem o medaili.

A co Tomáš Nosek?

Nemá smlouvu, ale říkal mi, že kdyby možnost měl, tak by dorazil. Bohužel má ale něco s nosem, jde na roky odkládanou operaci. Lauko se k nám nepřipojí z rozhodnutí trenérů.

Pavel Zacha v zápase proti New Jersey.

Kvůli čemu odmítl příjezd Zacha? V průběhu sezony projevil zájem reprezentovat.

No, Pavel je trochu háček. Nepřijede z osobních důvodů. Co za tím vězí, to je už otázka na něj. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat.

Plánujete případně oslovit některé hráče po druhém kole play off NHL?

Určitě to sledujeme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. První zápasy jsou už odehrané, ale ještě je tam spousta hokeje.

A co AHL? V případě konce v play off se nabízí třeba Jakub Galvas, Michal Teplý, Lukáš Rousek či Jiří Kulich.

AHL také sledujeme. Kluci jsou v hledáčku, uvidíme, jaká bude situace. Ale čím více se šampionát blíží, tím je šance pro ně menší.

Z přípravy národního týmu naopak vypadl Radek Kučeřík.

Kari Jalonen s ním ráno mluvil a musel mu říct špatnou zprávu. Co jsem ale zachytil, tak s ním byl moc spokojený. Minulou přípravu na šampionát opustil hned na začátku, teď vydržel v kempu až do Českých hokejových her. Je na něm vidět zlepšení.

V jak intenzivním kontaktu jste nyní s trenérem reprezentace?

Na telefonu jsme celou sezonu, nyní jsme ale ve spojení denně a řešíme každý den několik věcí.