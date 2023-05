Zachův zvláštní postoj. Jen on sám ví, proč reprezentaci znovu odmítl

Už ve čtvrtek si s národním týmem zatrénoval doma v Brně bek Jakub Zbořil, kterého přivábila vidina premiérového startu na světovém šampionátu.

Tím ale pozitivní noviny pro hokejový výběr, jenž v příštím týdnu odcestuje do Rigy a v pátek zahájí turnaj derby se Slováky, končí.

Z Bostonu, jehož konec ve vyřazovací fázi se v Česku slavil možná až nezdravě, kromě Zbořila už nikdo nedorazí.

Davidové Pastrňák s Krejčím i Tomáš Nosek dohrávali sezonu se zdravotními problémy. Pavel Zacha během ročníku avizoval, že přijede rád, ale nakonec se zase omluvil z osobních důvodů.

Co se za touhle formulkou skrývá, se můžeme jen dohadovat. Pravdou ovšem je, že Zachův postoj k národnímu dresu je odmítavý dlouhodobě.

Sergej Bobrovskij v brance Floridy a Pavel Zacha z Bostonu.

„Detaily nechám na vás, zeptejte se ho sami. Nám řekl, že se nepřipojí. Na mistrovství světa ještě nebyl, je to otázka na něj,“ zacyklil se generální manažer reprezentace Martin Havlát.

Cítíte tu pachuť? Ostatně urostlý Zacha by se po nejlepší sezoně v kariéře hodil reprezentaci víc než kdy dřív. Hrál by přesilovky, oslabení, v klíčových momentech by na ledě nechyběl.

Jenže ouha.

Třeba v roce 2019 si nebožtík Miloš Říha mohl hlavu ukroutit, když zjistil, že se na Slovensku bude muset obejít bez Zachy.

„Já to nechápu,“ hřímal. „Může si protáhnout sezonu, ještě mu jeho budoucí trenér řekne, ať přijede do kempu, a on se omluví.“

Jistě, reprezentace není brannou povinností. Nicméně opakované omluvenky rok co rok, většinou bez specifikace důvodu, už působí přinejmenším podivně.

Pavel Zacha z Boston Bruins se raduje z gólu.

Únor 2020. Zacha dostává od reportéra oficiálního webu NHL otázku, jestli se v květnu ukáže na mistrovství světa, načež reaguje: „Jsem v kontaktu s (generálním manažerem) Petrem Nedvědem, potom se domluvíme.“

Jenže hokejovou přehlídku překazí koronavirus a o rok později přichází Nedvědovi od Zachy zamítavá odpověď. „Má vynikající sezonu a trošku jsme s ním počítali, ale bohužel,“ krčil rameny.

Loni jej zase Nedvěd marně přesvědčuje, aby přiletěl i bez platné smlouvy na následující ročník: „Prý mu agent příjezd nedoporučil. Opáčil jsem mu, že mě zajímá, co si myslí a jak se rozhodne on. Pavel zopakoval, že nepojede.“

Češi tak letos kromě Zbořila, Chytila, Knota, Kubalíka, Jiříčka a Vejmelky už moc dalších jmen ze zámoří nepřipíšou.

Ale nemyslete si, že ostatní země na tom jsou výrazně lépe.

Snad jen Finové se mohou těšit na přílet velkých hvězd v podobě Laineho a Rantanena, jinak je to celkem bída.

V českém případě se tím třeba otevírá šance pro bojovníky typu Voženílka nebo Černocha.