Červenka padesátým gólem překonal Jágra. Je to fajn, ale měli jsme vyhrát, řekl

Porážka 2:3 v prodloužení přišla poté, co Roman Červenka napřed v 56. minutě ze samostatného úniku otočil skóre na 2:1, v poslední minutě však Finové při jeho vyloučení vyrovnali a v prodloužení udeřili.

„Je to nepříjemné, jsem naštvaný. Zápas jsme měli dobře rozehraný, otočený, minimálně dvě třetiny jsme zahráli dobře. Škoda,“ kousal Červenka trpký výsledek. O to víc, že vyrovnání sledoval z trestné lavice.

Promluvil také o absenci Davida Pastrňáka a Davida Krejčího, kteří se po vyřazení Bostonu v play off NHL z účasti na šampionátu omluvili.

Je to pro reprezentaci velká ztráta?

V situaci, jaká je, je to realita. Myslím si, že jsme s tím, že nepřijedou, počítali. Pro nároďák je to velké bohužel, tihle kluci ho můžou úplně změnit a dát mu úplně jinou sílu. Nicméně my musíme hrát jako tým. Dnešní hokej je vyrovnaný. Věřím, že máme šanci udělat dobrý výsledek, i když tihle kluci s námi nebudou.

Je dobře, že víte už víc než týden před startem mistrovství, na čem při skládání sestavy jste?

Možná ano. Není dobré, že nepřijedou tihle dva hráči, ale musíme to brát jako fakt. Kluci mají svoje důvody, ty se musí respektovat. Musíme se připravit ve složení, v jakém budeme.

Kari Jalonen promýšlí, jak překonat finskou obranu.

Co vám test proti Finsku ukázal?

Můžeme být jenom rádi, že jsme s nimi hráli. Nic vás nepřipraví tak dobře, jako tito nejsilnější soupeři. Je potřeba jejich kvalitě čelit, zkusit si ji. Vědět, jaké to je, jaké je to tempo a všechno kolem. Škoda ale výsledku. Třetí třetina byla z naší strany dobrá, mohli jsme to dotáhnout do vítězství. Finové měli taky svoje šance, ale nám chytal Karel (Vejmelka) výborně a náš výkon se postupně zlepšoval.

České hry 2023 příloha iDNES.cz

I v přesilovkách, které byly čím dál nebezpečnější?

Je rozdíl hrát je proti Finsku a proti Rakousku. Pří vší úctě k Rakousku jsou Finové mistři světa, mají svoji kvalitu. Byl to dobrý test a my jsme v něm obstáli. Akorát výsledek teď mrzí.

Potřebovali jste si pár přesilovek vyzkoušet, než jste začali víc střílet a zvýšili jste v nich tlak?

Ty přesilovky jsou nové, trénovali jsme je pár dní, možná jen dva tréninky. Máme na nich nové hráče. Trénovali jsme je s Jířou (Davidem Jiříčkem), který dnes nehrál. Načasování a souhra taky nepřijdou hned. Vždyť i soupeři ta svá oslabení hrají dobře, není to tak jednoduché. Hráče, kteří umí vystřelit, u nás máme.

Dominika Kubalíka si hlídají dva finští soupeři.

Soudě podle proměněného nájezdu se vám s krytem před obličejem hrálo dobře?

Nemlžilo se, šlo to. Během týdne jsem si na to zvykl. Nebylo to tak hrozné.

Padesátým gólem jste v samostatné české reprezentaci o gól překonal bilanci Jaromíra Jágra, znamená to pro vás něco?

Asi mám víc zápasů než on, že? (pousměje se) Každý gól, který dáte, je příjemný, v nároďáku obzvlášť. Jsem ale nerad a naštvaný, že to nevedlo k vítězství. To mi vadí.