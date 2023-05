ONLINE: Česko - Finsko 0:0. Začínají České hry v Brně, soupeřem mistři světa

„Všichni se těšíme. Příprava tento týden byla dobrá. Na poslední tři zápasy jsme připravení,“ řekl kouč reprezentace Kari Jalonen. Toho čeká už sedmý zápas na lavičce národního týmu proti rodnému Finsku, zatím slavil tři vítězství, tři utkání prohrál.

ONLINE: Česko - Finsko Sledujte od 18:20 utkání národního týmu v podrobné reportáži

V přípravě na MS však zatím drží jeho svěřenci neporazitelnost, před dvěma výhrami nad Rakouskem uspěl dvakrát v Německu a dvakrát proti Slovensku.

„Úroveň zápasů se oproti Rakousku zvýší, což je pro nás pozitivní. Finové změnili třináct hráčů, začínají vybírat tým pro šampionát. Bude to pro nás dobrý test. V dalších zápasech změníme sestavu, každý dostane minimálně jednu šanci se ukázat,“ uvedl Jalonen.

Sestava Česka proti Finům Vejmelka (Hrubec) - Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jordán, Dvořák, Košťálek, Jeřábek, Knot - Kubalík, Špaček, Červenka - Smejkal, Sobotka, Tomášek - Chlapík, Sedlák, Hyka - Flek, Černoch, Kaut - Voženílek.

Loni Češi proti Finům na Českých hrách prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. Během Euro Hockey Tour v aktuální sezoně národní tým severského soupeře dvakrát porazil - 5:2 na turnaji Karjala, 3:2 při Švýcarských hrách -, na Švédských hrách pak musel skousávat debakl 1:6.

Finové mají v kádru tři posily z NHL - obránce Olliho Määttäho z Detroitu, který získal v letech 2016 a 2017 Stanleyův pohár s Pittsburghem, a útočníky Joela Armiu z Montrealu a Kasperiho Kapanena ze St. Louis. Jalonenův jmenovec Jukka vybral také 19 hráčů, kteří byli u triumfů loni na olympiádě v Pekingu, domácím na MS v Tampere nebo u zlatého šampionátu v Bratislavě a Košicích z roku 2019.

Stavitelé české týmu budou hledat finální složení kádru pro vrchol sezony. „Chceme vyzkoušet hráče a zkusíme jim hledat spoluhráče. Budou se chtít ukázat. Martin Erat bude chtít v přesilovkách trochu jiné složení. Pořád na to máme čas. Hráči se na zápasy těší. Jejich výkony rozhodnou. Možná se budou trošku stresovat, ale zvládnou to,“ prohlásil Jalonen.

„Je to poslední turnaj před mistrovstvím světa a soupeři budou určitě na vysoké úrovni. Víme, co nás čeká a víme, že jsme na to připravení,“ podotkl kapitán Roman Červenka.