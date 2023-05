Posunutý práh bolesti českých hokejistů. Prohra nás nakopne, tvrdí Kubalík

Co do vašeho útoku přinese Michael Špaček?

Hokejovost, on je šikovný, hodně nahrává, což mně vyhovuje (smích). Odehráli jsme spolu celý turnaj v Brně a víme, co od sebe očekávat. Myslím, že to bude v pohodě.

Lehce se změní i složení přesilovek, že?

Nedá se nic dělat. Byli bychom rádi, kdybychom byli kompletní, ale zase mají šanci jiní kluci a věřím, že budou mít zápal, aby se udrželi. Musíme se o přesilovky opřít, pracovali jsme na nich, mluvíme o nich. Proti Slovincům je otestujeme.

Co se dá zlepšit?

Kolikrát jde o to dobře vystřelit. Samozřejmě je skvělý, když dáte gól z přímé střely, ale jde hlavně o ty odražené kotouče, dostat se do další šance. Předbrankový prostor je důležitý, padá z něho spoustu gólů. Chceme i ošklivé góly.

Říkáte si k nim své?

V naší formaci hodně střílíme, moc nevymýšlíme. Nemáme v té pětce někoho jako Romana Červenku, který to rozhazuje třeba žabičkami. Pro nás je základ jednoduchost. Jít do brány, vytěžit maximum. Chtěli jsme rozložit síly do obou formací, fungovalo to a nevidím problém v tom, že Roman je v druhé pětce.

Proti Lotyšsku se vám během pár sekund stalo, že jste to v přesilovce dvakrát napálil do soupeře. Jak je pro vás těžké se v tu chvíli rozmyslet, že to tam třeba potřetí nepošlete a radši puk vrátíte spoluhráči?

No nebo si řeknete, že potřetí už vám do toho ten obránce nepůjde, protože ho to bude bolet (smích). Ale já s tím počítám, v takový moment to můžete sehrát jinak, poslat puk na druhou stranu. Využít, že hráč je u mě a někdo další je volný. On taky ale kolikrát ten obránce působí jako clona gólmanovi, když to vystřelíte z voleje. Nicméně ano, je zbytečné do toho bušit jako hluchej do vrat (úsměv).

Český útočník Dominik Kubalík (18) slaví vstřelený gól s obráncem Michalem Kempným (6).

Reprezentaci kosí zranění, neříkáte si, že to snad ani není možné, kolik se toho už sešlo?

To ne, člověk samozřejmě neskáče nadšením, ale moc nad tím přemýšlet nemůžete. Máme další zápas a budeme hrát tak, abychom vyhráli. Máme sedm bodů, chtěli jsme víc, ale taky jsme mohli mít méně. Věříme, že nás prohra s Lotyšskem nakopne.

Máte vy hokejisti posunutý práh bolesti?

Nevím, jestli ho mám já, ale asi posunutý bude. Někteří ho mají posunutý hodně, Smejky (Jiří Smejkal), který hraje se zlomenou čelistí, k nim rozhodně patří.

V úterý jste měli volný den a strávili jste ho v přímořském středisku u pláže Jurmala. Jaké to bylo?

Moc fajn. Bylo důležité, že jsme ten den strávili všichni spolu. Tělo potřebovalo orazit. Sauna a bazén byly super, protože upřímně, tělo bylo zmuchlané. Škoda, že nevyšlo počasí, venku se koupat nedalo.