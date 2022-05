Kapitán Červenka: Na papíře máme dobrý tým, měli bychom to potvrdit i na ledě

Po příletu bude mít výprava něco málo přes dva dny na adaptaci a úvodní tréninkové jednotky. Pro Červenku není takový proces něčím neznámým, vždyť velké reprezentační akce objíždí pravidelně.

Na dresu s číslem 10 na zádech bude mít při své deváté účasti na světovém šampionátu kapitánské céčko, ostatně stejnou pozici zastával i na únorových olympijských hrách. Tehdy však pro reprezentaci dopadl turnaj pořádným zklamáním a koncem už před branami čtvrtfinále.

Podobné nepříjemné momenty už zažívat nehodlá. „Jedeme na mistrovství, aby se to už neopakovalo. Určitě je to pro nás motivace, to je bez debat,“ pronesl poté, co absolvoval odbavení.

Na letiště dorazil z hráčů jako vůbec první, z funkcionářů jej „předběhl“ jen generální manažer Petr Nedvěd. A zatímco se Červenkovi spoluhráči zbavovali svých kufrů, přemítal, jestli by náhodou nemohlo mužstvo složené trenérem Karim Jalonenem dosáhnout něčeho velkého.

„Máme vyvážený tým, jsou v něm zkušení kluci, ale i hladové mládí,“ líčil. „Není to vždycky o jménech na papíře. Spíš jde o to, co předvedeme na ledě. Slováci to ukázali na olympiádě. Myslím, že zrovna v našem případě teď máme dobrý tým na papíře a dobrý bude i na ledě.“

Oproti předchozím rokům se způsob skládání finální nominace trochu lišil. Několik hokejistů, kteří se na konci března sešli v Plzni k prvnímu tréninku v přípravě, se nakonec probojovalo na soupisku. K tomu se ochotně a s jistou dávkou natěšení připojovali hráči z NHL, což rovněž nebývá vždy zvykem.

Na jedné straně zámořské opory Hertl s Vránou, na druhé extraligoví nadšenci Černoch nebo Kodýtek, k tomu veteráni typu Krejčího či právě Červenky.

„Že někteří kluci absolvovali kompletní přípravu, může být určitě výhodou. Pokud něco opakuješ často, máš to zažité. Ale i ti, kteří přijeli třeba až po mně, do týmu vstoupili velice dobře. Nebyl žádný problém,“ potvrdil nejproduktivnější hráč švýcarské ligy.

Kouč Jalonen změnil způsob hry, který český tým praktikoval za předchozího vedení. Inovoval jej, což v přípravě přinášelo výsledky. Vždyť hokejisté ovládli dva turnaje Euro Hockey Tour v rozmezí jediného týdne.

„Vesměs chceme hrát v pěti pospolu, všude po celém hřišti. To je základní vlastnost Jalonenova systému,“ popisoval Červenka. „Tyhle zápasy ukázaly, že taktika může fungovat, když jí budeme věřit a dodržovat ji.“

Nad pořadím soupeřů nepřemýšlí, a tak jej ani nevyvádí z míry, že tentokrát bude Česko zahajovat turnaj proti Britům, papírově výrazně slabšímu celku. V minulých letech většinou začínalo kvůli pořadí v mezinárodním žebříčku proti jednomu z favoritů.

Naopak cení, že pryč je většina proticovidových opatření. Na tribunách tak budou fanoušci a sami hokejisté by měli mít pohodlnější průběh šampionátu než třeba na letošní pekingské olympiádě. „V Číně jsme nikdo nevěděl, co čekat,“ připustil.

Těší jej i pozitivní atmosféra a sebedůvěra, kterou tým nabyl díky triumfům v přípravné fázi. „Snad stejně dobře vstoupíme i do turnaje,“ přeje si Červenka.