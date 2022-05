Češi poprvé trénovali ve Finsku. Led je špatný, shodli se Krejčí a Smejkal

„Led je docela hrozný, takový hrbolatý, snad se to zlepší,“ podotkl David Krejčí po středečním tréninku.

„Je dost špatný,“ souhlasil Jiří Smejkal. „Když halu stavěli, slibovali, že bude mít úroveň NHL, že ho budou dělat nějakou zámořskou technologií. Jenže pokaždé, když jsme tu hráli, puk skákal celý zápas.“

MS v hokeji 2022 příloha iDNES.cz

25letý útočník halu zná jako soupeř, v této sezoně hrál za Pelicans Lahti. Hráč si podle něj musí víc hlídat puk, aby mu neuskočil.

„Kdo je zvyklý mít hlavu nahoře a na kotouč moc nekoukat, občas zjistí, že už ho na holi nemá. Je to špatné pro obě mužstva, záleží, kdo se s tím víc popere,“ podotkl Smejkal.

Nokia arenu pro třináct tisíc diváků Finové otevřeli loni v prosinci s velkou slávou, během klubové sezony se o něj dělí dva týmy zdejší nejvyšší soutěže: Ilves a Tappara.

Vnitřek stadionu zaujme obří kostkou nad ledem se zaoblenými displeji a tmavými ochozy, které bez fanoušků působí krapet temně.

Momentka z prvního českého tréninku v Tampere.

„Až se tu posadí lidi, prosvítí se to. Vysoko letící puk se mi tu z očí ještě neztratil, arena má dobré osvětlení,“ pousmál se brankář Marek Langhamer. V Tampere je doma, chytá právě za Ilves.

„Možná by stálo za to ozkoušet vyšší žabičky,“ nadhodil Krejčí.

Trénink přes potíže s ledem proběhl v tempu, na ledě se objevili všichni tři trenéři Jalonen se Zábranským a Eratem a pár minut nacvičovala souhru i speciální formace ve složení Hertl, Červenka, Vrána, Krejčí a Hronek.

Útoky pak stvořily tyto trojice: Vrána - Hertl - Smejkal, Blümel - Krejčí - Červenka, Stránský - Špaček - Simon, Zohorna - Černoch - Flek, Kodýtek.

Hokejový nároďák @narodnitym První trénink v Tampere! Hned první den ve Finsku jsme šli na led v kompletní sestavě, poprvé tak s týmem trénoval i Lukáš Dostál #narodnitym #jakolev https://t.co/KrW73X5qv5 oblíbit odpovědět

„S Hertlíkem a Vráničem jsem hrál i v sobotu proti Finům, docela se nám to povedlo, měli jsme spoustu dobrých věcí, tak nás trenéři nechali,“ potěšilo Smejkala zařazení do elitní formace. „Jsem tam pro černou práci, vybojovat pro ně puky, tlačit se do branky. Havran je super střelec, Hertlík fantastický dopředu i dozadu, ten je schopný dělat na ledě cokoli. Mohli bychom fungovat dobře.“

Na ledě byli i všichni brankáři Langhamer, Vejmelka a Dostál a obránci Jiříček, Ščotka, Jordán, Sklenička, Hronek, Šimek, Kundrátek a Musil.

Prostoru tam měli dost, což se nedá říct o šatně.

„Kabiny jsou menší. Dost jsem se zprvu divil, jak sem chtějí narovnat osm mužstev. Co jsem viděl, tak Rakušani, Lotyši a Britové mají takové stavební buňky, trochu jsem se bál, jestli je nebudeme mít taky, ale dopadlo to dobře,“ ulevil si Smejkal.

„Je to menší, ale nové a hezké. Až vybalíme a věci zmizí ze země, bude to v pohodě. Teď před tréninkem tam byl trochu bordel,“ přiznal Krejčí. „Kustodi si ale mákli, jedou furt. Dneska to ale bylo hlavně o sklouznutí, zítra už začneme cvičit různé věci.“