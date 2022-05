Úspěšná příprava medaili nedělá. Historie varuje před brzkou euforií

Vzpomínáte na loňský rok? Na rozdíl od letošní přípravy Češi nezaváhali ani jedinkrát. Šest výher v průběhu Euro Hockey Challenge, k tomu tři triumfy na Českých hrách. Prostě perfektní.

Výborně chytal Šimon Hrubec, do střelecké formy se dostával Filip Zadina a kouč Filip Pešán sebevědomě hlásil: „Nechceme hrát zbabělý, ustrašený hokej.“

Jenže jakmile šampionát v Lotyšsku odstartoval, jako kdyby se české kouzlo vytratilo. Na úvod těsná porážka od Ruska, poté celkem jednoznačná se Švýcarskem. K tomu trápení proti Bělorusku i Dánsku.

„Ať si Pešán zodpoví otázku, proč se hrál v Praze během Českých her hokej, který byl úspěšný, který lidi bavil a který byl opravdu moderní. A proč se nehraje teď,“ nabádal tehdejšího trenéra bývalý reprezentant Jaroslav Bednář.

Triumfy nad Švédskem a Slovenskem dodaly Čechům na optimismu, ve čtvrtfinále číhalo na hokejisty Finsko. „Po posledním povedeném utkání z nás spadl veškerý stres,“ hlásil asistent Martin Straka před klíčovým duelem.

Zápas, který často rozhoduje na světových šampionátech o (ne)úspěchu, však národnímu týmu nevyšel. Kouč Pešán míchal sestavou, marně hledal ideální složení útoků. Finům stačila úspěšná dorážka Innaly, aby si zajistili vstupenku mezi elitní čtyřku.

Veleúspěšná příprava nekorespondovala s tím, co Češi posléze ukazovali na turnaji. „Byla to spíš mediální masáž, protože jsme měli dobré výsledky a předváděli jsme slušnou hru. Ale já sám jsem kluky a atmosféru brzdil. Vypadalo to, že jedeme pro zlato, a to nebyla pravda, jak se ukázalo,“ hlesl Pešán.

Málokdo by tehdy zřejmě věřil, že na další vítězství bude český tým čekat více než půl roku.

Úspěchům leckdy předcházelo trápení

Na medaili čekají hokejisté od roku 2012, už je tomu tedy dlouhých deset let. I tehdy byla příprava vyvedená. Na posledním přípravném turnaji Češi dvakrát vyhráli a Finsku podlehli až po prodloužení.

Tým kouče Aloise Hadamczika se mohl spolehnout na gólmany Jakuba Štěpánka s Jakubem Kovářem, zkušeného Petra Nedvěda či kupříkladu Tomáše Plekance s Alešem Hemským, kteří dorazili z NHL.

Sehrávání však bylo tenkrát složitější než letos či před rokem. Během Euro Hockey Challenge dotáhlo Česko čtyři zápasy proti papírově slabším soupeřům k vítězství až v prodloužení, až těsně před turnajem začaly vypadat české vyhlídky lépe.

A byl z toho bronz. „Národní tým po nadějném postupu přes nabité Švédsko nestačil v semifinále na Slováky, kterým senzační účast ve finále mistrovství světa zařídil dvěma góly veterán Miroslav Šatan,“ psal server iDNES.cz po prohře mezi nejlepší čtyřkou.

Alois Hadamczik se usmívá po prohraném finále se Švédskem na mistrovství světa 2006 v Rize

Jindy byla příprava vyloženě rozpačitá. Třeba před čtyřmi lety, kdy hokejisté nejprve beze ztráty ovládli České hry, ale vzápětí na Švédských hrách nezískali ani bod. V roce 2006 zase prohráli před turnajem čtyři zápasy v řadě, o tři týdny později se jim však na krku houpaly stříbrné medaile.

I letmý pohled do historie ukazuje, že výsledky z přípravy s následným úspěchem na šampionátu souvisejí jen minimálně. Vždyť třeba před dokončením „zlatého hattricku“ na začátku tisíciletí se čeští reprezentanti vyloženě trápili a do turnaje šli po pouhých třech výhrách z deseti střetnutí.

Ačkoliv trenér Kari Jalonen nyní vyhlašuje útok na zlato, nelze výsledky z přípravných akcí přeceňovat. Navíc tým ještě může doznat změn, pokud jej doplní hokejisté, kterým skončí sezona za mořem.

„Sledoval jsem zpětně naše zápasy, prohráli jsme jen tři z dvanácti, což je velmi dobrý výsledek,“ chválí finský kouč českého výběru předturnajové statistiky.

Jestli měly vůbec nějakou výpovědní hodnotu, se uvidí už brzy.