Krach po 36 letech, Švédsko tepe hokejisty. Co zlepšit? Všechno!

Pondělní večerní porážka Švédů 2:3 v nájezdech proti Rusům vystrnadila mužstvo se třemi korunkami na prsou z turnaje. A ač kdysi platili za dobyvatele, tentokrát byli sami přemoženi.

Do bojů o medaile nepostoupili po 36 letech a zase v tom mají prsty Češi, kteří si na jejich úkor zajistili čtvrtfinále. Když se stalo naposledy, Naposledy Švédové v závěrečných bitvách chyběli na slavném šampionátu v roce 1985 v Praze, kde později Šejba řádil proti Kanadě.

A vůbec poprvé od zavedení vyřazovací fáze v roce 1992 se jí Seveřané neúčastní. Takový průšvih - jde především o prestiž - se momentálně ve Švédsku náruživě probírá.

Kouč Garpenlöv si ve složité sezoně vybral mužstvo tvořené převážně evropskými hráči a tahle sázka se mu zle nevyplatila. On i hráči teď doplácejí na obrovskou blamáž, kvůli níž navenek významně utrpěla pověst tamního hokeje.

„Je to největší neúspěch moderní doby švédského hokeje,“ řekl expert televizní stanice SVT Jonas Andersson.

Drsně se vyjádřil i odborník televize C More Sanny Lindström. „Překvapuje mě, že tak dobrý tým v tolika zápasech nepodal tak silný výkon. Toto je největší švédské hokejové fiasko od prohry s Běloruskem na olympijských hrách v roce 2002.“

Švédové ostatně s Bělorusy prohráli i letos a na MS to bylo vůbec poprvé. A historicky první porážku na šampionátu zaznamenali také s Dány, kteří je letos skolili už v přípravě.



„Náš špatný start do turnaje byl jen počátkem noční můry,“ cituje deník Sportbladet bývalého reprezentačního kouče Švédska Bengt-Åke Gustafssona. „První dva zápasy byly vážně dost špatné, což určilo ráz celého turnaje. A potom už se tým jen zlepšoval a zlepšoval. Ale ani náznakem jsme nehráli fyzickou hru.“

„Selhali jsme a všichni v zemi to cítí,“ dodal pro SportExpressen.se.



Absence tvrdé hry u mantinelů a chuť porvat se byl podle mnohých důvod neúspěchu. Poukazoval na to i olympijský vítěz z Lillehammeru 1994 a mistr světa z roku 1991 Challe Berglund: „V naší hře nejsou ani náznaky čehokoliv fyzického. Úplně jsme selhali.“

Zklamání švédského gólmana Adama Reideborna.

Ruský kapitán Anton Slepyšev naráží do brankáře Švédska Adama Reideborna.

O tom se zostra rozpovídal už proto, že tým tvořili borci ze švédské ligy. „Z naší SHL se úplně vytratil fyzický kontakt a na to jsme doplatili. Viděli jste včera toho Rusa (Antona Slepyševa), jak najel do brankáře Reideborna? U nás doma by za to vyfasoval trest na deset zápasů. Nesoudím naše rozhodčí, ale jen říkám, že jsme ve Švédsku rezignovali na kontaktní hokej,“ vysvětluje příčiny velkého švédského průšvihu.

A ohromně zklamané jsou i další legendy. „Tohle vážně není vůbec, ale vůbec dobré! Nic nám nefungovalo,“ mrzelo bývalého reprezentačního gólmana Tommyho Söderströma.

Ve Švédsku se teď hokejová komunita ptá: Co musíme zlepšit?

„Úplně všechno,“ říká nekompromisně Gustafsson. „Musíme se s tím katastrofálním selháním vyrovnat a udělat další kroky vpřed.“

Švédská média na tiskové konferenci po nezvládnutém klíčovém duelu s Rusy grilovala trenéra Johana Garpenlöva.

Kritizovala jej za příliš krátkou přípravu před mistrovstvím světa. Za to, že těsně před šampionátem přibral do mužstva devět nových hráčů i za systém. A zároveň přišla s tím, že by měl na lavičce národního týmu skončit dříve, než Švédi pojedou na olympiádu do Pekingu. Tam totiž touží po zlatu.

„Jsem za ten výbuch zodpovědný a mám na něm svůj podíl. Ale to i hráči. Je potřeba, aby příště hráli ve své nejlepší formě, pokud chceme medaile. Teď se na sebe každý musí podívat do zrcadla a říct si, jestli učinil všechno, co mohl,“ řekl Garpenlöv.

„Spoustu věcí jsme mohli udělat jinak. Sedneme si a podíváme se na to, kde se stala chyba. Máme spoustu informací i od hráčů. Víme, co si mysleli a co cítili. Jestli tady mám pokračovat, musíme to vyhodnotit, abychom mohli jít dál,“ dodal. Hráči přitom tvrdili, že to první zápasy pokazily celý turnaj.



Garpenlövo odvolání teď nejspíš nebude na stole. Kouče hájí třeba generální sekretář švédského hokeje Johan Stark. „Já za ním stoprocentně stojím.“

„Vyřazení ve skupině je kyselé a velmi smutné. Nic teď nepotvrzuji, ale pouze říkám, co si myslím. Švédské národní týmy budou bojovat o medaile, ale pro chlapce to byl špatný turnaj. Pokud máte špatný začátek, snadno uvíznete v bažině. Ještě jsem s Garpenlövem nemluvil o tom, jak se cítili. Ale až se vrátí domů, uděláme hodnocení,“ dodal.

Švédská média mají obavu, že pokud Garpenlöv nestihl svůj výběr za krátkou chvíli připravit na vrcholný světový turnaj, nemusí se to povést ani před olympijskými hrami, kdy bude na poskládání mužstva a souhru ještě méně času.

„Každý si může myslet, co chce. Teď jsem udělal, co se dalo. O mém odvolání každopádně rozhoduje někdo jiný, já ne. Na podzim už máme hrubý plán a poskládáme mužstvo,“ míní Garpenlöv.



Probudí se do té doby švédský hokej z noční můry?

„Cítím se teď po tom všem trochu divně, ale já našemu hokeji věřím. Zase budeme mezi nejlepšími osmi,“ uzavřel někdejší úspěšný kouč Švédska Gustafsson.