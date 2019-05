ONLINE: Finsko - Německo 0:0. Kdo půjde ve čtvrtfinále na český tým?

Pokud Finové zvítězí za tři body, prvenství ve skupině už jim nikdo nesebere. Pokud získají bodů méně, bude se jejich postavení odvíjet od výsledku večerního severoamerického derby.

To by mělo vliv i na postavení Německa, které by v případě výhry v základní hrací době mohlo pomýšlet na třetí příčku místo současné čtvrté. V tom případě by ale potřebovalo, aby Spojené státy nezískaly proti Kanadě ani bod.

Finsko Finsko : Německo Německo 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Lankinen (Olkinuora) – Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto – Ojamäki, Tyrväinen, Rajala – Kakko, Manninen, Pesonen – Kuusela, Sallinen, Savinainen – Anttila, Lammikko, Kiviranta. Sestavy:

Grubauer (Treutle) – M. Müller, Holzer, Y. Seidenberg, Nowak, J. Müller, Reul, Schopper – Ehliz, Draisaitl, Hager – Plachta, Michaelis, Eisenschmid – Tiffels, Kahun, Mauer – Fauser, Loibl, Noebels – Pföderl. Rozhodčí: Gofman (RUS), Reneau (USA) – Hancock (USA), Vanoosten (CAN) Přejít na on-line reportáž

Slovákům ani Dánům už o nic nejde, pořadatelská země se tak chce alespoň rozloučit s publikem v Košicích vítězně. Slovensko se opět neprobojovalo do čtvrtfinále, kromě neúspěchu na ledě se po posledním utkání navíc řešily problematické výroky útočníka Libora Hudáčka.

Tento souboj s největší pravděpodobností určí čtvrtfinálového soupeře české reprezentace. V případě finského triumfu si to Kanada rozdá s Američany o druhé místo, které zároveň znamená setrvání v Košicích místo stěhování do 400 km vzdálené Bratislavy.