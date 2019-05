Voráček o vyrovnání rekordu Růžičky: O tom se nebavme, fakt ne. Děkuji

Voráček už po předcházejícím duelu s Rakouskem, kdy vyrovnal osmnáct let starou hranici 12 bodů Roberta Reichla z MS 2001, říkal: „Je to hezký, ale ve finále je to jedno, protože když neuspějeme ve čtvrtfinále, tak se všechno nuluje.“

Do něj Češi postoupili s dobrým pocitem, protože v posledním duelu základní skupiny udolali Švýcarsko 5:4 i díky třem bodům svého kapitána. Voráček jeden gól dal a na další dva nahrál.

Můžete alespoň říct, že to je váš nejlepší šampionát?

Herně asi ne, ale bodově určitě.

Zahraničním novinářům jste říkal, že výhra nebyla o štěstí, byť jste dali vítězný gól při power play Švýcarska. Nepomohlo vám odvolání brankáře?

My byli v lepší pozici, tu jsme si uhráli sami. Za celý turnaj jsme se dostali do pozice, že ho odvolat museli.

Co se stalo ve třetí třetině, že jste ztratili dvougólové vedení?

Švýcaři v sobě našli ještě jeden stupeň, rozjížděli to a začali po nás lítat ještě víc než celý zápas předtím. Já si myslím, že od desáté minuty první třetiny jsme byli lepším týmem až do konce druhé. Pak na nás začali všechno sypat a bohužel jsme se trošku víc stáhli. Na to si musíme dát pozor, to se nám může vymstít.

Hodně nervózní zápas, že?

To je hokej. Takhle je to zajímavější, když je to o emocích.

V první třetině jste měli přečíslení víc, není škoda, že nepadlo víc gólů?

My máme na turnaji výborné druhé třetiny. Výborně se hýbeme, takže jsme si věřili, že když budeme bruslit stejně, přijde ještě víc šancí. A že tím pádem dáme víc gólů. Po první třetině jsme nepanikařili. Pak jsme šli do druhé s tím, že budeme hrát svůj hokej, a to se nám povedlo.

Překvapilo vás, kolik měli Švýcaři děr v obraně?

Kdyby vedli, tak by tak otevřeně nehráli. Oni museli. A mají vynikající kvalitní tým, dobře bruslí. Za poslední deset let udělali velký kus práce.

Pamatujete s nimi tak zblázněný zápas?

Asi ne, bylo to dobrý. Stálo nás to teda trošku víc sil, než jsem si myslel, ale to se nedá nic dělat.

Jste blízko tomu, že na čtvrtfinále zůstanete v Bratislavě. Máte radost?

Samozřejmě. Byla by to starost navíc. Přestěhovat všechno na jeden zápas a nazpátek... Ještě se to pořád může stát, ale my udělali všechno pro to, abychom se nestěhovali. A teď budeme čekat na večerním zápas mezi Ruskem a Švédskem (online od 20:15).

Zaskočili vás Švýcaři, že ve třetí části dokázali hrozit i ve čtyřech?

Oslabení hráli výborně. Myslím, že nás překvapilo, že byli tak rychlí. To nikdo nečekal. A když nedáš góla, tak jim nemůžeš darovat čtyři šance.

Jak jste se cítil na ledě?

Já se fyzicky cítím dobře. Na to, že je konec května... Fyzička dobrá. Před turnajem jsem maličko přibral, abych měl z čeho brát. Myslím, že i v osobních soubojích mám větší sílu.