ONLINE: Česko - Švýcarsko, národní tým hraje o setrvání v Bratislavě

Varianty Kolikátí Češi skončí a na koho narazí ve čtvrtfinále Pokud dnes Češi porazí Švýcarsko za tři body, pravděpodobně (ne zaručeně) skončí na druhém místě a nebudou se muset z Bratislavy stěhovat. Jejich čtvrtfinálovým soupeřem by zřejmě byl poražený z duelu Kanada–USA (za předpokladu, že Finsko dnes porazí Německo). V případě zisku dvou či jednoho bodu zůstanou Češi druzí, pokud Švédsko nezíská večer proti Rusku víc bodů než oni. Pokud by Češi prohráli po 60 minutách, bude záležet, jak vysoká prohra to bude a jak zahraje Švédsko. Teoreticky mohou zůstat druzí i skončit až čtvrtí (byť to není příliš pravděpodobné).