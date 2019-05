Britové slaví záchranu mezi elitou a jásají: Zasloužili jsme si to!

„Fantastický zážitek! A víte co? Zasloužili jsme si to!“

Nadšení obránce Bena O´Connora po utkání bylo veliké. Jeho tým ukázal velkou vůli po vítězství. „Kdo nás viděl hrát na turnaji, tak ví, že se nikdy nevzdáváme. Nepřestali jsme bojovat, věřili jsme a snili,“ popisoval zkušený bek zárodek britské senzace.

Jen těžko se dá vypíchnout největší hrdina utkání, neboť britský triumf se rodil postupně, po částech. Brankář Ben Bowns v utkání pochytal 33 francouzských pokusů a v prodloužení své spoluhráče hodně podržel. Obránce O´Connor řídil stíhací jízdu svého týmu třemi asistencemi. A nakonec to byl forvard Ben Davies, který v rozhodující chvíli zachoval chladnou hlavu, položil si francouzského brankáře a poslal puk do sítě.

„Nikdy v životě jsem nedal důležitější gól, budu si to pamatovat do konce života,“ usmíval se po utkání šťastný střelec.



Záchrana nováčka je překvapením. Britové se sice v elitní skupině mistrovství světa uvedli sympaticky – v prvním utkání dlouho trápili Němce, Američanům vstřelili tři góly – na turnaji však patřili k nejhorším týmům. Favoritem zápasu o záchranu tak byla zkušenější Francie, která soupeřila s nejlepšími nepřetržitě od roku 2008.

Rozhodující duel však nezvládla.

Pro reprezentaci hrdého galského kohouta, která se před pěti lety probila až do čtvrtfinále, je to velmi trpký konec nepovedeného mistrovství. Vždyť Británie byla na kolenou! Když ve druhé třetině odskočili Francouzi dvěma góly v rozmezí šesti vteřin z 1:0 na 3:0, vypadalo to, že bezpečně míří za záchranou. Jenže Britové se obdivuhodně zvedli.

„Za stavu 0:3 jsme byli trochu frustrovaní. Hráli jsme dobře, jen jsme potřebovali zlepšit pár drobností. Víme, že náš tým má na to, aby bojoval na této úrovni,“ popisoval po utkání těžké chvíle Ben Davies, střelec vítězného gólu.

Ještě do druhé přestávky snížili Britové na rozdíl jediného gólu, ve třetí třetině vyrovnali a v prodloužení velký obrat dokonali.

Přesně po dvou minutách a třech vteřinách nastavení se časomíra zastavila a Britové začali slavit jedno z nejsladších hokejových vítězství ve své novodobé historii.

Podívejte se na vítězný gól Velké Británie: