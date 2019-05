Na Švýcary! Čechům jde o lehčí čtvrtfinále, chtějí zůstat v Bratislavě

Český tým rozhodně nečeká jednoduchý zápas. Po duelech se slabou Itálií a Rakouskem, jimž shodně nasázel osm gólů, stojí v cestě Švýcaři. Tedy soupeř, s nímž má národní mužstvo od roku 2013 na velkých turnajích vyrovnanou bilanci 4:4 na zápasy.

„Jsou brusliví, šikovní a rychlí. Mají dobré beky, kteří jsou hodně pohybliví, gólmani jim chytají spolehlivě, takže mají mix všeho. Navíc mají sílu rozloženou do všech čtyř formací, v nichž se najdou rozdíloví hráči. Bude to dobrý test,“ říká asistent trenéra Robert Reichel.

Reichel o vyrovnání mety Jakub Voráček s Michaelem Frolíkem v nedělním duelu s Rakouskem nasbírali shodně další dva body, čímž se v produktivitě dostali na 12 zářezů. Na tuhle metu během mistrovství světa nedosáhl nikdo z Čechů od roku 2001 - tím posledním byl dnešní asistent trenéra Robert Reichel. Jen to ilustruje, jak si na šampionátu v Bratislavě sedla první lajna. „Já si myslím, že si sedlo celé mužstvo. Tak by to mělo být. Když si sedne celé mužstvo, tak si sednou i jedinci. Nic víc bych za tím neviděl. Jsme tady kvůli něčemu jinému, a ne kvůli bodování,“ reagoval Reichel.

Švýcarsko už několik patří mezi nejlepší, i Jakub Voráček prohlásil, že se zařadilo mezi světovou špičku čítající Kanadu, USA, Švédsko, Rusko, Finsko a Česko. Od roku 2013 získalo dvě stříbrné medaile - v obou případech nestačilo na Švédsko, loni dokonce až v samostatných nájezdech.

„Není náhoda, že mají úspěchy. I letos ukazujou sílu, hrajou výborný hokej. Nepřekvapuje mě to. Mají generaci hráčů, kteří jsou klíčovými i v NHL jako Josi nebo Weber z Nashvillu. Jsou tam mladí jako Fiala a výteční bruslaři jako Ambühl. Mají všechno, přesto to bude o nás, jak k tomu přistoupíme,“ tvrdí Reichel.

Trenérský štáb v dosavadním průběhu mistrovství hledal ideální sestavu a ta, zdá se, vykrystalizovala. V úterý by měla naskočit téměř v totožném složení jako v posledním duelu s Rakouskem. Tedy až na jednu změnu, kterou však Reichel odmítl konkretizovat.

A nechtěl ani prozradit, kdo bude chytat. „To rozhodnutí gólmani ví. Takže si tam napište předpokládaná sestava a jednoho si vyberte.“

Výhodou českého týmu bude menší únava. Zatímco svěřenci hlavního kouče Miloše Říhy absolvovali lehčí zápasy se slaboučkou Itálií a Rakouskem, Švýcaři odehráli o víkendu těžké duely proti Švédsku a Rusku.

„Může to být výhoda a zároveň nemusí. To uvidíme v úterý. My se na ně budeme snažit vlítnout a budeme věřit, že by mohli být trochu unavení. Zase je to zápas na mistrovství světa, takže budou připravení,“ uvažuje útočník Dominik Kubalík, který švýcarský hokej dobře zná, jelikož vyhrál bodování tamní ligy.

Specifikem úterního duelu bude, že se hraje už od 12:15, takže se bude muset upravovat režim. Hráči vynechají předzápasové rozbruslení a oběd. Ještě v pondělí navečer mají všichni společný mítink, na němž rozeberou poslední zápasy Švýcarů na videu, v úterý si dají brunch a odejdou na stadion.

„Každý ví, co má dělat, kvůli čemu tady je. Kluci se na to připraví. Jsou to profesionálové,“ říká Reichel.

Všichni v týmu chtějí v utkání uspět nejenom kvůli dobrému pocitu a lepšímu umístění v základní skupině, které zajistí ve čtvrtfinále papírově lehčího soupeře, ale především kvůli tomu, aby se vyhnuli otravnému cestování do Košic. Proto musí tým skončit nejhůře na druhém místě.

„Nikdo nechce cestovat přes celé Slovensko. Musíme vyhrát, abychom zůstali v Bratislavě,“ nezastírá gólman Patrik Bartošák. „Je to cíl, protože cesta je daleká. Ale pokud se stane něco jiného, tak se nedá nic dělat,“ dodává Reichel.