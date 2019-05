Máme ofenzivní sílu v každé formaci a tým si věří, těší trenéra Říhu

Najde se něco, co by vám na výkonu vadilo?

Jsou tam malé chybičky, ale ty vyplynuly z vedení. Víc mi vadilo oplácení, toho se musíme jednoznačně vyvarovat. Nejsme baletky a musíme umět také něco přijmout.

Není pro vás varováním nedisciplinovanost? V první třetině jste byli čtyřikrát vyloučení...

Myslím, že některá ta vyloučení byla hodně přísná. Měli jsme tam ale chvíle, kdy jsme bránili ze špatné strany. Místo toho, abychom bránili od naší branky, tak jsme propadali a snažili se místo bruslení soupeře zachytávat hokejkama, což se dneska píská.

Nakonec jste ale ukázali velkou ofenzivní sílu.

Pro nás je důležité, že k tomu mužstvo přistoupilo zodpovědně. Dobře jsme bruslili, roztáhli hru, když jsme potřebovali, perfektně jsme se vraceli. Rakušané se sice do pár šancí dostali, ale zase tam byla opora v brance, která dávala mužstvu jistotu. Přitom to Francouz neměl úplně snadné.

Ve druhém útoku jste prohodil Paláta s Jaškinem a udělal ještě další změny. Splnily účel?

Určitě. Ještě ale neřeknu, že se sestava vykrystalizovala. Dá se říct, že proti Švýcarům bychom měli hrát jako ve čtvrtfinále.

Je fajn, že máte ofenzivní sílu rozdělenou a góly dávají všechny formace?

To je hodně důležité, že je to rozložené. Kdyby dávali góly jen dva hráči, soupeři se na ně zaměří a ostatní si nebudou věřit. Mužstvo si ale dneska věří, má svoji sílu a může rozhodnout kterýkoli hráč a kterákoli pětka.

Proč se nevešel do sestavy Chytil?

Známe jeho roli a zkoušíme také roli ostatních hráčů. O něm už víme, kde bychom si ho představovali. Musí ale výkon podpořit daleko větším nadšením a zarputilostí.

V zápase se Švýcary půjde o to, jestli budete hrát čtvrtfinále v Bratislavě, nebo se budete muset stěhovat do Košic. Je to pro vás důležité?

Vždycky je pohodlnější zůstat, než jezdit tam a zpátky. Švýcaři na mistrovství podávají výborné výkony, ale budou hrát třetí zápas za čtyři dny, což by nám mohlo trošku pomoct. Nesmíme to ale podcenit, protože mají brejkové a přesilovkové hráče. Jsou nepříjemní a disciplinovaní. V tom se jim musíme naprosto vyrovnat a dodat tomu trochu té české chytrosti.

