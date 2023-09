V Ústí nezažiješ! Litoměřice provokují souseda billboardem, někdo ho poničil

„Letos máme slogan Jinde nezažiješ, tak jsme ho pro Ústí trochu upravili. Napadlo to sekretáře klubu Miroslava Kejmara, když jsme plánovali a vybírali reklamní plochy,“ osvětlil Jan Fišera, předseda Stadionu Litoměřice.

Už loni si klub zaplatil billboard na výjezdu z Ústí do Litoměřic, i teď má jen jeden v městské části Střekov. Neznámý vandal, nejspíš příznivec rivala Slovanu, z něj serval označení Litoměřic i písmena NE, takže zbylo V Ústí zažiješ.

„Já bych to jako velké popíchnutí neviděl, není tam nic sprostého, zlého, urážlivého,“ tvrdí Fišera. „V Ústeckém kraji jsme zůstali v tuhle chvíli jako jediní v první lize, proč by se někdo z Ústí nemohl přijet podívat k nám? Samozřejmě nepředpokládám, že to bude někdo z kotle nebo jádra fanoušků. Navíc u nás působí útočníci Kordule a Costa, kteří jsou z Ústí, mají k tamnímu klubu i k jeho fanouškům pozitivní vztah. Věřím, že také fanoušci k nim.“

Na sociálních sítích způsobila fotografie billboardu pozdvižení. Někteří to brali s nadhledem a úsměvem, jiní nerudně. Vyčítali Stadionu, že si platí reklamu, ačkoli letos na jaře dostal půjčku deset milionů korun od města.

„To jsou věci, které nejdou porovnávat. Tedy provoz klubu a starosti, které jsme s tím měli a máme, s reklamou za pár korun. Navíc billboard tam určitě nebude viset celou sezonu,“ uvedl Fišera.

Zatímco litoměřická radnice klubu v nesnázích vyhověla, Slovan v září na městě nepochodil, žádost o milionovou půjčku mu zamítli. Slogan Ústí, město sportu tamní fanoušky už léta nadzvedává a dráždí, neboť jak hokej, tak fotbal po letech spadly z profesionálních soutěží. V čele obou měst stojí politici z hnutí ANO.

Billboard hokejových Litoměřic v sousedním Ústí nad Labem ještě v plné parádě. Reklamní přelep nezůstal dlouho kompletní, nápis je teď změněný.

„Nevím, jestli je správná cesta dělat si srandu a vysmívat se někde na billboardu, že v Litoměřicích je první liga a v Ústí jen druhá,“ zamýšlí se olympijský vítěz Jan Čaloun, ústecký patriot, který ještě v minulé sezoně ve Slovanu trénoval. „Ale na druhou stranu je to pravda a ostuda jen tohoto města. Vypovídá to o tom, jak to se sportem v Ústí je, jak je podfinancovaný, že je až na bůhvíkolikáté koleji.“

Fišera ubezpečil: „Nešlo o popíchnutí klubu nebo města. Situaci na ústeckém magistrátu neznám a není to ani nic proti Slovanu. Máme s ním dlouholeté a férové vztahy. Nejsem typ, co by provokoval, spíš to je pozvánka k nám. Rivalita je hlavně mezi fanoušky, a když se teď nepotkáváme, trošku se tím alespoň oživila.“

Severočeská prvoligová derby mezi Kališníky a Slovanem plnila stadiony naposledy v sezoně 2021/22, po níž ústecký klub sestoupil o patro níž.