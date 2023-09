Poblázníme Ústí! věří posila Kubát. Růžička při debutu uspěl

„Myslím si, že jsme první dvě třetiny odehráli dobře. Měli jsme velké množství šancí, bohužel jsme je nevyužívali. Soupeř ty své naopak zužitkoval,“ hodnotil na klubovém webu slavný trenér.

Napínavé střetnutí rozsekl ve třetí třetině Petráš, předtím za domácí skórovali dvakrát Bláha a Rudovský. Domácí jeli dvě trestná střílení, ale Petráš ani Roubík je neproměnili.

„Musíme se zaměřit určitě na disciplinovanost. Pokud budeme hrát se soupeři, jako je Chomutov, tak by nás to mohlo stát zápas,“ vadilo kapitánu olympijských vítězů Růžičkovi devět vyloučených. „Ke konci nás podržel brankář Stahl, jelikož jsme měli plno oslabení.“

Start nové, Růžičkovy éry sledovalo 1 056 fanoušků, což je na druhou ligu nadprůměrná návštěva.

„Doufám, že budou chodit v co největším počtu. Chtěl bych, abychom pobláznili Ústí,“ uvedl pro web Slovanu litvínovský mistr Karel Kubát, který mateřský klub posílil v létě. „Věřím, že zabojujeme o play off. Mně to dozadu nikdy moc nešlo, osobně doufám spíš v útočnou pomoc,“ smál se. V premiéře přispěl dvěma asistencemi.