Růžička odmítl Slovensko a ujal se Ústí: Chci pomoct já i určití lidé z Prahy

„První trénink je za námi, byl ještě syrový. Je nás hodně a led byl za chvilku rozježděný, přihrávky trošku skákaly. Ale mrzne to, dobrý!“ usmíval se šedesátiletý kapitán olympijských vítězů z Nagana.

Už vám hokej chyběl?

Hrozně! Docela dlouho jsem byl mimo hokejové dění. Už jsem se hodně těšil.

Před 13 lety mistr světa, teď druhá liga. Říkáte si, co na to lidi?

Neřeším to. Je to každého věc. Jsem tady, abych pomohl.

Obránce Jakub Trefný nevěřil, že půjdete do Ústí, prý si myslel, že to je legrace.

Legrace to není! (smích)

Jak se angažmá seběhlo?

Jednoduše. Potkali jsme se s Vláďou Evanem (jednatelem klubu) a bavili jsme se. Nějaké nabídky jsem měl ze Slovenska, ale já nechtěl jít moc daleko. Jsem odtud, ze severočeského kraje, mám to blíž. Takhle jsem se rozhodl. Uvidíme, co mě čeká. Pro mě je to taky nové. Ani kluky moc neznám, jen dva tři. V trénincích se budou selektovat, musíme je vybrat, je nás docela dost. Uvidíme, co to je za soutěž. Neznám ji. Brzy se s ní seznámím.

Už na prvním tréninku jste zvyšoval hlas. Bude to častější, když máte mladý kádr?

S tím počítám. Seznámil jsem se s tím už v Kadani, vím, co mě čeká. Tam byli víceméně neznámí kluci, tady jsou i zkušení jako Roubík a Trefný. Mladí je mají za vzory.

Máte poloprofesionální tým?

Někteří studují, někteří pracují. Říkali, že si to zařídí, jen občas budou chybět kvůli zaměstnání. Je dobré, že trénujeme ráno. Je tu jen jedna ledová plocha a potřebujeme, aby děti byly na ledě. Dát trénink na večer, tak děti v deset jedenáct nemůžou trénovat. Je tu i krasobruslení, není moc kam uhnout.

Musí být vaše nároky menší, když někteří hrají hokej při práci?

Výhoda je právě to, že trénink je dopoledne, budeme líp připravení. Kdyby ho měli až po práci, nemohly by tréninky být tak náročné. Někteří jsou tu na profi bázi.

Jaké máte ambice?

Není to o řečech, ale co předvedeme. Je tady plno neznámých kluků. Jsme domluvení s Vláďou Evanem, že budeme pracovat na posílení kádru. Určitě chci bojovat co nejvýš, ale hráči tady zůstali dva tři, mužstvo je úplně nové. Uvidíme, co se s tím dá dělat, co ne...

S Ústím trénuje také bek Kubát Úvodního tréninku Slovanu Ústí se pod koučem Vladimírem Růžičkou zúčastnilo 30 hráčů. Ze známějších třeba brankář Stahl, obránce Trefný či útočníci Roubík, Kuchynka nebo Tůma. S týmem trénuje i bývalý hráč Litvínova či Sparty Karel Kubát, naposledy působící v Rumunsku. „Je možné, že tady budu, záleží i na dalších možnostech,“ řekl český šampion Kubát.

Rozpočet je navíc skromný a zatím i nižší než loni.

To je další věc. Pracuje se na něm. Probíhají jednání s městem. Já si myslím, že Ústí by mělo hrát nejméně první ligu a její vršek, jak to bývalo v minulých letech. Když jsem hrával za Litvínov přáteláky proti Ústí, bývalo to náročné. Jak to bude letos nevím, záleží právě na rozpočtu, jací hráči přijdou.

I vy prý pomáháte se sponzory.

Snažím se. Je to podobná role jako kdysi ve Slavii, i když tam to měl na starosti Láďa Blažek, což byla výhoda. Určití lidé i z Prahy mi chtějí pomoct. Jmenovat je zatím nechci. Hokej v Ústí býval dobrý, teď jsem tady proto, aby se vrátil, kam vždy patřil. Uvidíme, co s tím půjde dělat, bude to zajímavé.

Jaký máte realizační tým?

Přál bych si pracovat ve trenérské dvojici s Danielem Brandou, jinak zůstal víceméně stejný realizák, jaký tady byl. Trenér brankářů je Martin Volke, nadále tu je kustod Vladimír Brož. Chtěl bych, aby pomáhal také masér a kustod Zdeněk Šašek.

Co kdyby během sezony přišla atraktivnější nabídka?

Zatím to nechci řešit, Ústí mám na prvním místě a uvidíme, jak to bude. Bude záležet, jak se podaří tým posílit a taky na rozpočtu.

Chtěl byste zůstat dlouhodobě?

Je to věc, která mě docela láká. Teď však těžko říkat, jak to bude za rok nebo za dva. Můžete mít smlouvu klidně na deset let jako já v Chomutově a pak za tři roky už není. V hokeji je to vachrlaté.