Ústí vítá Růžičku, očekává přísnost. Nebudou mu stačit žvýkačky, směje se Trefný

Růžička je žvýkáním při zápasech pověstný. „V Ústí bude přísnost nutností. Jsou tady mladí kluci, nejsou zvyklí hrát jeho styl, jeho taktiku. Bude pro něj těžké to do nich dostat,“ vysvětlil Trefný.

Už na prvním tréninku byl Růžička hlasitý. „V téhle lize to musí být. Kluci tady nemají takovou kvalitu, na kterou byl zvyklý. Řvaní bude asi dost,“ kření se i útočník Jaroslav Roubík, další matador a čtyřicátník.

Sám už dělal asistenta, takže trenérskou legendu chápe: „Musí na kluky tlačit, jinak budou lehkomyslní. Je potřeba být přísný, aby makali a dělali všechno naplno.“

Šedesátiletý Růžička dotáhl v letech 2005 a 2010 českou reprezentaci ke dvěma titulům mistrů světa, ale sešup do nižších pater hokeje ho nepoznamenal. I druholigový tým cepoval s chutí a energií.

„Kdyby tady jen stál, mohli bychom hrát za chvilku kraj. Jde do toho naplno. Hokej miloval jako hráč, miluje ho jako trenér a je to na něm vidět,“ pozoroval Roubík, který je z nástupu trenérské veličiny nadšený: „Člověk může něco okoukat. Růžička je náš největší trenérský profík, těším se na to.“

Jakub Trefný, hokejista Slovanu Ústí nad Labem.

Trefný pod kapitánem olympijských vítězů z Nagana nastupoval už v Chomutově. Že půjde do Ústí, to nejdřív považoval za vtip: „Když jsem to slyšel, smál jsem se tomu. V životě by mě to nenapadlo.“

Pak Růžičkovi zavolal: „Takže jsem věděl, že sem přijde, a proto jsem v Ústí zůstal. Je to impulz.“

Podle Trefného legendární kouč ústecké junáky zvedne. „Naučí je taktiku, kterou bude potřeba dodržovat. Někteří zatím nemají ty správné návyky, přišli z juniorek anebo nezažili vrcholový sport,“ poznamenal dvaačtyřicetiletý bek. „A Růžičkovu přísnost musí všichni unést. Jako my dřív.“