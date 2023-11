Přijde trojboj a je zle. Ale jistě to prolomíme, věří útočník Kuťák

„Víme o tom, určitě bychom byli rádi, kdyby se nám povedlo udolat i tyto soupeře. Asi na ně moc neumíme, ale sezona je ještě dlouhá, určitě to prolomíme,“ nevěší hlavu litoměřický útočník Filip Kuťák.

Není také proč. Stadion přečkává reprezentační přestávku na čtvrtém místě tabulky. S třízápasovou řadou bez výhry a 120 minutami bez gólu by ale rád rychle skoncoval. „Svým způsobem jsme to asi urazili v té Třebíči. Možná jsme si mysleli, že to po té šňůře vítězství půjde samo. Nezvládli jsme to, od té doby se to s námi veze,“ vidí litoměřický střelec.

Nasázel už sedm branek, spolu s Petrem Tonem mladším nejvíc z kališníků, teď se však nejen oni zasekli. „Chybí tam nějaký odraz, třeba od bruslí, chráničů, cokoliv. Musíme víc střílet. Na tréninku to pilujeme, daří se nám, teď to ještě přenést i do utkání. Je jen otázkou času, kdy to zlomíme,“ věří 27letý forvard.

Třeba hned po pauze, v neděli jedou Litoměřice do Jihlavy. Tu v prvním vzájemném měření složili 7:2, což je jejich dosud nejvyšší výhra v sezoně. „Snad to zvládneme i podruhé. A třeba načneme další vítěznou šňůru,“ přeje si Kuťák.