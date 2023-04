Hokej v Litoměřicích žije, má půjčku 10 milionů. Oživí Hadamczik projekt Dukla?

„Jsem rád, že nemusíme řešit případný prodej licence a můžeme pro naše fanoušky a město Litoměřice pokračovat v první lize,“ řekl s úlevou nynější předseda klubu Jan Fišera, který je i jedním ze zastupitelů. „Litoměřice a Kalich Arena si tuto soutěž zaslouží a my uděláme všechno, aby byl hokej i nadále na úrovni jako v minulých sezonách.“

Než se dvacet z pětadvaceti přítomných zastupitelů vyslovilo pro přijetí návrhu, Fišera mluvil už jen o jednom dalším scénáři, pokud Stadion půjčku nedostane. A tím byl prodej prvoligové licence, na níž registroval tři zájemce. „Jsou mimo město, mimo region, jeden je z Moravy,“ uvedl, aniž by někoho jmenoval. On sám by pak dospělý hokej rozpustil. „Nebyli bychom ho schopní z našich zdrojů ufinancovat.“

Podle Fišery stojí provoz klubu včetně mládeže dva miliony korun měsíčně. Od města dostává na děti dotaci 6,2 milionu. „Sami musíme sehnat ještě minimálně dalších 14 milionů a daří se nám to. Jsem pyšný, že klub nekrachuje, to v žádném případě,“ zdůraznil.

Půjčku budou kališníci splácet pět let po dvou milionech ročně. Jejich předseda k tomu předložil záruky: „Razantně snížíme hráčské náklady. Odměny se pokrátí o čtyři miliony, z 12 milionů klesnou na osm. Ovšem i podle toho, jaké hráče máme připravené k podpisu, bude úroveň opět vysoká. Rozhodně nám nehrozí starosti se sestupem. Připravujeme zvýšení vstupného. A je dojednané partnerství se silným extraligovým klubem. Jmenovat ho nechci, dokud to sám nezveřejní.“

Pokud by se hokejové Litoměřice znovu dostaly do ekonomických trablů, další půjčkou už je prý řešit nebudou. „Máme připravenou k podpisu dohodu s jedním druholigovým klubem, který garantuje v průběhu příštích dvou let částku přesahující výši půjčky. Když se licenci rozhodneme prodat, budeme muset jemu. Za předkupní právo zaplatí každý rok několik set tisíc navíc, tak vysoká částka mě překvapila,“ prohlásil Fišera.

Bývalý předseda kališníků Daniel Sadil přinesl na zastupitelstvo pohár pro vítěze základní části soutěže 2022-

HC Stadion dluží neupřesněnou sumu dodavatelům. Na vině je mimo jiné svazová stopka společnému projektu Dukla, který fungoval několik let a dostával do dospělého hokeje talentované hráče. Měl fungovat jako podpora juniorské reprezentace. Dukla skončila v srpnu 2022. „Navíc raketově stouply náklady, inflace ovlivňuje veškeré fungování oddílu,“ podotkl předseda Fišera. „Přes tenhle nákladový šok jsme dokázali sehnat peníze na sezonu.“

Jenže i tak v rozpočtu vznikla díra, dovysvětlil ji bývalý šéf klubu Sadil, který zkraje roku ze své funkce odstoupil. Na zastupitelstvu ukázal pohár pro vítěze základní části první ligy, Litoměřice ho loni získaly poprvé v historii.

„Stala se neuvěřitelná věc, malé Litoměřice tenhle pohár vyhrály. A v tu chvilku se na Moravě zbláznilo pár klubů a řekly si, proč tu Duklu nemáme i my. Začala obrovská kampaň a pokračovala, když odstoupil (prezident svazu) Tomáš Král a nastoupil nový prezident,“ zmínil Sadil, který stále zasedá ve výkonném svazu, Aloise Hadamczika. „A ten ve svém projevu mluvil o tom, že jeho druhým krokem bude zrušení projektu Dukla.“

Loni Sadil prozradil, že od svazu klub dostával 8,2 milionu korun na sezonu. Stále si stojí za tím, že projekt byl úspěšný. „Pan Hadamczik viděl problémy v tom, že nevychováváme reprezentanty. My ovšem každý rok pošleme dvanáct hráčů do extraligy. Neumím udělat, aby každý rok všech těch dvanáct hráčů nastoupilo na mistrovství světa, to se nám nepovedlo a na tom se točil. Teď se stalo, že jsme sice dostali dotaci od města, ale taky jsme museli podepsat směnku, že finanční prostředky vrátíme na svaz. Jen kvůli tomu nastaly potíže, jinak jsme 14 let jedinému hráči nebo dodavateli nedlužili ani korunu.“

Litoměřice i po zrušení projektu Dukla sázely na mladé hráče, kteří rostli vedle zkušených mazáků Výtiska a spol. „Mimochodem v současné době pan Hadamczik možná došel k závěru, že se možná vrátí Dukla, možná se vrátí další Dukla. My jsme pyšní, že tady hrajeme mladé hráče a vychováváme je.“

Litoměřice působí v první lize nepřetržitě od sezony 2010/11. A úspěšnou šňůru neporuší ani teď díky desetimilionové půjčce od města.