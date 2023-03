Šéf hokejistů Litoměřic: Nešli jsme do háje, ustáli jsme turbulentní rok

„Byla to docela turbulentní sezona, jsem rád, že jsme to ustáli. Skončili jsme pátí po základní části, stoupla nám i návštěvnost. Nešli jsme do háje a sportovně jsme to udrželi na úrovni, na které bychom chtěli být,“ blaží předsedu litoměřického klubu Jana Fišeru.

Bezprostředně po nedělním vyřazení i na něj dolehlo zklamání z rychlého konce v play off. „Čekali jsme, že budeme klást větší odpor, ale sluší se uznat ohromnou kvalitu Prostějova. Opravdu šlapal, byl koncentrovaný, nedovolil nám víceméně nic,“ uznal šéf po nedělní domácí prohře 1:4, která definitivně uťala cestu Stadionu v play off. Tribunu vyprodalo 1 740 fanoušků.

„Loni jsme byli po základní části první a dopadlo to stejně, to je zklamání. Ale když se na to podíváme za měsíc za dva, tak to budeme brát jako úspěch.“

Tím je jistě také to, že Litoměřice zvládly sezonu i finančně, byť jim po konci projektu Dukla začaly těžké časy. „Museli jsme udělat nějaká opatření a ještě další budeme dělat, ale v tuto chvíli jsem přesvědčený, že budeme pokračovat v první lize i nadále,“ je optimistický šéf.

Zahřála ho slova prostějovského trenéra Aleše Tottera, který se jinými pranýřovaného svazovo-litoměřického projektu Dukla zastal. „Na tuto organizaci mířilo zbytečně moc kritiky. Hrála zde spousta mladých hráčů, i realizační tým je velmi kvalitní,“ myslí si Totter.

„Po mediálním tlaku proti projektu ze všech stran taková slova potěší. I v příštích sezonách budeme mít tým poskládaný půl napůl z mladých a zkušených. Nemůžeme si dovolit mužstvo na úrovni Prostějova nebo Vsetína, musíme dávat příležitost mladým, aby se tu obehráli a vyrostli. A to se tu v minulých letech v rámci projektu Dukla dělo, ať si kdo chce, co chce, říká,“ tvrdí Fišera.

I v příští sezoně chce Stadion útočit na play off. „To bude zase náš základní cíl, nechceme se od začátku strachovat o sestup,“ velí šéf. V kádru dojde ke změnám, ale ty klub představí až později. Bude pokračovat veterán a kapitán Jan Výtisk? „K tomu se zatím nechci vyjadřovat,“ neprozradil Fišera.