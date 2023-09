Ústí je město sportu! Sháníme peníze pro hokej i na halu, říká radní Horák

Fotbal už se snaží dostat do druhé ligy jeho nový majitel Viagem a pro hokej má politik nadějnou zprávu: „Poslední měsíce se hokeji intenzivně snažíme sehnat strategického partnera.“

Konkrétní prý zatím být nemůže. „Ale je to v kooperaci s hokejovým klubem, vedením města a zájemcem. Aspoň takto chceme hokeji pomoct, i když si myslím, že by to město dělat nemělo,“ říká zástupce sportu na ústeckém magistrátu, který bude zanedlouho rok ve funkci.

Fotbal ani hokej v Ústí nejsou v profesionálních soutěžích, což je mezi krajskými městy černý unikát. Není to ostuda i pro město?

Řekl bych, že ne. Například fotbalová mládež postoupila všude do nejvyšších soutěží, hraje to samé co Teplice. Takže práce s mládeží, o což by mělo jít hlavně, se daří. Vyrovnáváme se Teplicím, které jsou na tom mnohem lépe finančně. Proč dospělý tým sestoupil, když mládež funguje, to není úplně otázka na město, ale spíš na vedení těch subjektů. Město je podporuje, je to jistá forma sponzoringu. A my jako sponzor opravdu nemůžeme za to, že se managementu týmu nepovedlo sehnat víc peněz. Například ve fotbale došlo i ke špatnému manažerskému rozhodnutí, kdy si vedení myslelo, že už má nahráno, prodalo klíčové hráče, a pak sestoupili. To město ovlivnit nemůže, nemáme na to páku.

V Ústí platí pravidlo, že klub má po sestupu z profesionální soutěže ještě rok nárok na stejnou dotaci. Pokud se však hned nevrátí zpět, je mu významně zkrácena. Není to chyba? Klub přijde i o peníze ze svazu, opustí ho i někteří sponzoři a rázem je třeba na půlce původního rozpočtu. Nemělo by město spíš klub podržet?

Dotace nejsou nárokové. Kdo splňuje pravidla, ten si žádá, takhle jednoduché to je. Když přebírali fotbal lidé z Viagemu, byli za mnou s tím, že chápou, že to máme takto v pravidlech. Řekli: Dva tři roky si tady budeme vychovávat mladé naděje, připravíme se na postup. A až budeme cítit, že je šance, přijdeme za vámi a domluvíme se na něčem, co naznačujete: Letos chceme postoupit, pomozte nám. To by pak dávalo smysl. Ale předtím by měl nějaký restart nastat, když někdo chce pomoc z veřejných peněz nad rámec toho našeho programu.

Hokejový Slovan po sestupu do druhé ligy opustil významný sponzor Miroslav Zadák, který dával do klubu miliony. Argumentoval tím, že necítí podporu města. Co o tom soudíte?

Každá ztráta sponzora je škoda, vím, jak těžké ho je v Ústeckém kraji sehnat. Ale vinit z toho město, to je úplně mimo mísu.

V zimě hokejovému Slovanu kvůli finančním potížím hrozilo, že ani nedohraje soutěž. Olympijský vítěz Jan Čaloun, tehdy ještě funkcionář klubu, si stěžoval, že když za vámi přišel s žádostí o pomoc, doporučil jste mu, aby se hokej stáhl na tři roky jako fotbal. Jak jste to myslel?

Neřekl jsem, ať se na tři roky stáhnou, to určitě ne. Spíš to, že kdyby bylo na mně, udělám to jako fotbal. Vychovám si svoje mládežníky, počkám, až dorostou, otrkám si je ve třetí lize. Přikoupím k tomu další hráče a postoupím. Kdyby pak hokejisté přišli na město a řekli: Teď je ten rok, kdy postoupíme, jsme našlapaní, pomozte nám, bylo by to jiné. Jenže Honza Čaloun říkal: Šlapeme do toho, ale ve druhé skupině je Znojmo a dávají do toho daleko víc peněz. Asi tušili, že sportovní cestou by to nešlo. Proto jsem radil, ať vyčkají. Vychovejme si vlastní hráče, hrajme s nimi, doplňujme kádr.

Jenže když chce někdo výš, musí už mít rozpočet na úrovni soutěže, do níž chce postoupit. A k tomu nadupaný kádr.

My podporujeme áčko i mládež, a když se ta částka sečte, není to na třetí ligu málo. Třeba v Litvínově mi řekli, že město tam dává jen na mládež. Ano, stojí za nimi Orlen a město jim promíjí nájem na stadion. Ale my jsme jedno z mála měst, které dává peníze i dospělým. Mně to nevadí, je dobře, že jim pomáháme. Ale musíte srovnávat celkovou částku. Není to tak, že hokeji dáváme 2,3 milionu a nic dalšího. Musíme připočíst mládež a asi 14 milionů na správu zimního stadionu. Teď se navíc hokeji snažíme pomoct i jinak.

Jak?

Sehnat mu strategického partnera. Nemůžu k tomu říct víc, ale je to v kooperaci s hokejovým klubem, vedením města a tím zájemcem. Ač si myslím, že by tohle město dělat nemělo, snažíme se pomoct, jak to jen jde.

Gólová radost ústeckých hokejistů.

Ústí má v rozpočtu na podporu sportu 55 milionů. Je to dost?

Často slýchám, že jde jen 55 milionů korun do sportu, ale je potřeba brát v úvahu i sportoviště, fotbalový stadion, hokejový, atletickou dráhu, která teď procházela rekonstrukcí za nějakých osm milionů. Kdyby se to sečetlo, je to daleko větší částka. Ale konkrétně na činnost jde kolem 55 milionů.

Což je v porovnání s jinými krajskými městy spíše spodní hranice. Třeba Hradec Králové či Pardubice se pohybují kolem 80 až 90 milionů.

Asi srovnáváte nesrovnatelné. Já bych byl rád, kdyby ve sportu bylo 100 milionů, snažím se o to, ale jsem rok ve funkci, ještě jsem nebyl ani u jedné přípravy rozpočtu. A když vidím daňové změny Fialovy vlády, kdy nám bude chybět 70 až 80 milionů... A jistě znáte Ústí, máme problémové obyvatele, musíme dávat daleko víc peněz do úklidu. Kupní síla Ústečanů je menší, takže se i méně vybere na daních. Rád bych měl na sport stejně peněz jako Hradec, ale jsem realista a vím, že v Ústí to takhle nejde. Bohužel.

V Hradci město do fotbalu a hokeje vstoupilo i majetkově a pumpuje do nich 85 milionů ročně.

To je hezké. I Ústí bylo součástí fotbalové akciovky, ale když klub kupoval mecenáš Jiří Hora, město podíl prodalo s tím, že už nechce mít majetkové vazby na sportovní kluby.

To stále platí?

Ano. Myslím, že správná cesta je navyšovat rozpočet sportu procentuálně všem. Chápu, že třeba v Pardubicích je to o něčem jiném, hokej bojuje o titul, město mu jde na ruku. Kdyby se tady postupovalo výš a výš, tak jsem v pohodě s tím, že se konkrétním klubům přidá víc. To se snažím reflektovat v programu, v němž jsou momentálně jen volejbal a basketbal, které hrají nejvyšší soutěž. Snažím se jít touhle cestou, odměňovat ty úspěšné.

Není to však začarovaný kruh? Když se fotbalisté a hokejisté sami nezvednou, podpora se jim nikdy nezvýší.

Proto podporujeme mládež. Věřím, že když si budou kluby vychovávat mládež, budou mít víc peněz na činnost, dovolí si kvalitnější trenéry, víc tréninků, lepší materiální vybavení. Nebude to vidět hned, ale za nějaké roky by si měly vychovat vlastní odchovance. Podporujeme mládež, aby struktura šla zespoda. A pomáháme i té špičce ledovce, ale pod nějakými pravidly.

Nechybějí mládeži vzory, když se ve městě nehrají profesionální soutěže? Pak utíkají jinam.

Ve fotbale se to třeba neděje. Jednotky určitě odcházejí, někteří jdou studovat do Prahy, ale fotbal si to udržuje. Postoupil do nejvyšších soutěží a hraje to samé jako Teplice. Vzory by měly být, ale vidina pro mládežníky by měla být dostat se do A týmu ve svém městě.

Mládežník nebude snít, že si zahraje třetí ligu. Chce první.

Úplně s tím nesouhlasím. Když máte mládež vychovanou správně, tak je cíl toho mládežníka dostat ten svůj tým, kam patří.

Čalounovi vadí, že dotace neodrážejí nákladovost sportu. Hokejka stojí 10 tisíc, florbalka tisíc.

Proto má hokej i nejvyšší podporu v mládeži. Víme, kolik stojí zimák i vybavení. Je to jasně nejnákladnější sport. Zohledňuji to. Co se týče částek pro sporty, bylo mi sděleno, že jde o historickou domluvu. Řeklo se, je vás tady pět sportů, máte balík peněz a domluvte se, jak si je rozdělíte. Každý si řekl, za kolik to zvládne. Dva nebo tři roky zpátky se fotbalu, když se mu nedařilo, přihazovalo a hokeji ubíralo. Většinou si kluby svolávám, komunikuji se všemi. A snažím se reflektovat i nákladovost. Třeba krasobruslení jsme dávali sto tisíc, což jim absolutně nestačilo. Je jich deset, ledhodina je drahá. Dohodli jsme se, že to navýšíme o dost. Jinak to nejde vymyslet. Nebo atleti. Máme dva kluby, já jim řekl: Tuhle částku vám můžeme dát na dospělé, dohodněte se mezi sebou. A dohodli se.

V Ústí chybí i druhá ledová plocha, stadion je přetížený. Co s tím?

My nemáme ani městskou sportovní halu. Kdyby tady nebyl pan Bína z basketbalu a neměl postavené dvě Slunety, tak ostatní sporty, basketbal, volejbal, futsal, florbal, by neměly kde hrát. To by byl daleko větší průšvih, než že nemáme druhou ledovou plochu. Infrastruktura je tady špatná, to víme, chybí tu multifunkční sportovní městská hala. Kdyby se měla řešit druhá ledová plocha, atletický tunel… Nemám rád, když si stěžují sporty, které mají od města stadion. Takový luxus ostatní kluby nemají. Každá hala, co tady je, praská ve švech. Jsou limitovaní. Největší problém byl, co mi říkal Honza Čaloun, že kdyby šlo áčko do režimu poloamatér, chodí do práce a zaberou led mládeži odpoledne. Reálně se to zvládnout dát.

Ústecké basketbalové publikum se baví.

Chystá město nová sportoviště?

Bohužel není ve finanční situaci, že bychom si postavili super sportovní halu, i když bych pro to hlasoval všemi deseti. Jsme rádi, že máme pana Bínu a že je kde pořádat mezinárodní sportovní akce. V minulém volebním období byl projekt na multifunkční areál, ale sešlo z toho, předpokládám finančně. Snažím se aspoň prosadit, aby se tady zjednodušeně řečeno postavila nějaká plechárna nebo nafukovačka na dětské soutěže, kde nejsou tak náročné podmínky. Tělocvičny jsou narvané, není kam si jít zahrát.

Zdědil jste slogan Ústí – město sportu, ale kdekdo se mu směje.

Osobně si myslím, že město sportu jsme. Taky jsem na sociálních sítích zaznamenal, že to je výsměch. Hodně to souvisí právě se sestupem fotbalu a hokeje. Politicky ten slogan budí vášně. Budu navrhovat jeho úpravu, aby to zbytečně nebyl červený hadr na býka. Co se týče sportující mládeže nebo akcí, co se pořádají, jsme město sportu. To je můj subjektivní pocit. Podporujeme šeky pro děti a základna roste, máme tady tuším 75 sportovních klubů. Koncepce není špatně nastavená, máme tři pilíře: mediálně atraktivní sporty, šeky na mládež a pak akce mezinárodního významu v Ústí nad Labem. Já rozhodně nechci nic překopávat, spíš to udržovat. A můj hlavní cíl je peníze navyšovat.

Jak vysoké jsou šeky?

Letos poprvé na osmi tisících na jedno sportující dítě na rok. Bavíme se o výkonnostním sportu. Rodič dostane dva šeky po čtyřech tisících a může je podepsat konkrétním klubům. Za pár let se podpora na šeky dostala z 10 na 18 milionů, plánujeme to dál navyšovat. Například fotbalové Neštěmice braly 600 tisíc, po navýšení 800, letos 1,2 milionu. Nad šeky jsou mediálně atraktivní sporty, ty dostanou navíc na dospělé.

V rozpočtu se sportu přidá?

Na konci minulého roku jsme toho už moc ovlivnit nemohli, rozpočet byl předschválený. Teď finišujeme program na rok 24, který bude první můj/náš, takže by se to mělo rekordně navýšit na šeky pro mládež do 20 let. A navýšení bude i pro některé mediálně atraktivní sporty.

Budete konkrétní?

Ještě ne, kdyby to pak neprošlo, bylo by to špatně. Ale obecně můžu říct, že jsem se snažil v programu mediálně atraktivních sportů navýšit peníze těm, které mají nejvyšší soutěž, což je basket a volejbal. A nechtěli jsme úplně hodit přes palubu ani fotbal s hokejem, které spadly do třetí ligy a z programu vypadly, takže po x schůzkách s vedením Viagemu i hokeje jsme se domluvili na nějaké podpoře. Týmy, které sestoupí, vždy o nějaké peníze přijdou. Ať už od svazu, nebo odejdou sponzoři. My jako město jsme udělali kompromisní krok, inspirovali jsme se v jiných městech, kde k tomu přistupovali podobně. Ve smlouvě máme, že rok po pádu je tým plně podporován, aby se měl šanci vrátit, ale když se to nestalo, tak z programu vypadly.

Ale zlobě příznivců vůči městu se divit nemůžete.

Mají echt jádro fanoušků, kteří s vámi budou i v páté lize. I já jako kluk chodil na Slovan. Rád bych, aby hráli minimálně druhou nejvyšší soutěž a na špici. Fotbal sehnal soukromého majitele, dává do toho své peníze a za ty si kupuje posily, což je za mě v pořádku. U hokeje doufám, že se dokáže přitáhnout příchod nového partnera a taky se jim podaří postoupit. Honza Čaloun byl na mě útočný, já mu říkal, hele, se mnou se nehádej, chci sportu pomoct. A samozřejmě, vždy to skončí u peněz a sportovišť.