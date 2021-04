Ať jsou rozhodčí féroví a pískají i Jágrovy zákroky, přeje si Antoš

Přijde vám, že doteď nepískali?

Když jsem viděl sérii Kladna se Slavií, bylo zřejmé, že Jágr svým charismatem a známostí napomáhá tomu, že rozhodčí v některých momentech přimhouří oči. Potvrdilo se to i ve finále, kdy šéf sudích Vladimír Šindler přiznal, že se před jedním vítězným gólem Kladna měly pískat hned dva fauly.

To se stalo ve čtvrtém zápase, kladenský Kubík pak rozhodl prodloužení.

Aura okolo Jágra taková je, ale neměla by být. Doufám, že sedmý zápas bude jen o hokeji a čestném boji. Že se rozhodčí nebude bát něco písknout, protože tam bude Jágr a 250 křičících diváků. V play off se sudí mají řídit nastavenou laťkou, v sérii se Slavií to nebylo úplně rovný, proto chci upozornit, že by bylo fajn, kdyby se pískaly i Jágrovy zákroky. Bez rozdílu.

Milan Antoš

Bude ležet větší tlak na Kladnu, nebo Jihlavě?

I kvůli očekávání veřejnosti rozhodně na Kladnu. A já mu úspěch přeju stejně jako Jihlavě, je mi jedno, kdo postoupí, jen ať je to férový souboj. Ne že se po dvou dnech od zápasu dočtu od šéfa rozhodčích, že se omlouvá. To už se nedá vrátit, je to strašná chyba a pro hokej špatná vizitka.

Jakou roli budou hrát fanoušci v hledišti?

Podle mě zásadní, bude to změna pro všechny a pomůže to domácím. Kladno bude ve svém prostředí před diváky, ti budou mít vliv i na vývoj hry, jak dostanou rozhodčí pod tlak, jaké v hráčích vzbudí emoce...

Kladenský trenér David Čermák řekl, že absence fanoušků je jeden z důvodů, proč v sérii dosud vítězili jen hosté.

To bych neřekl. Ano, nějaký vliv to mít mohlo, Jihlavě i Kladnu by fanoušci v domácím prostředí pomohli, ale podle mě nejde o zásadní faktor ve vývoji série.

Máte pro to tedy vysvětlení?

Tak Jihlava v prvních dvou zápasech Kladno zaskočila, to se pak srovnalo s tím, že mu někdo vzdoruje. Jsou to jednoduše vyrovnané zápasy, dva nejlepší týmy první ligy.

Podle kladenského brankáře Košarišťana bude favoritem Jihlava, co myslíte?

Né, to je totální nesmysl. Tím jen chtějí dostat Jihlavu pod tlak, ale pravda to není.

Takže favoritem bude Kladno?

Také ne. Sedmé zápasy podle mě nejsou o favoritovi, je prostě vidět, že týmy jsou na tom stejně a záležet bude na individuálním výkonu. Skvěle může zahrát Plekanec, Zacharčuk, Jágr, na druhé straně Žukov, Čachotský, Pekr. Celou dobu říkám, že největším problémem Kladna je brankář Žukov.

Chytá výtečně.

Nejsou schopni ho překonat. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, Kladno má jednodušší starosti. Nikdo ale nemohl čekat, že se Žukov dostane do tak úžasné formy. Neříkám, že ostatní kluci z Dukly jsou špatní, ale tým mají postavený na skvělém brankáři a dobré obraně. Dát gól a udržet to. Kladno na Žukova zatím nevyzrálo.

Ani v těch třech zápasech, kdy vyhrálo?

No to ano, vítězný tým si vždy může říct, že vyřešil gólmana, jenže Žukov nedostává žádné příděly a Jihlavu drží. Je pro ni stěžejní v boji o extraligu.

A jak hodnotíte Plekancovy a Jágrovy výkony?

Plekanec to má v hlavě srovnané a přesně ví, co má dělat. To je strašně důležité pro každý tým. Takového hráče trenéři chtějí všude. Čte hru, umí reagovat. Jágr je ikona, ale už to není top hráč, spíš jeden z mnoha.

Který z finalistů by extralize prospěl víc?

No to je jasné, že minimálně z reklamního pohledu Kladno. Kamkoliv Jágr přijede, lidi se na něj půjdou podívat, sám o sobě je úkaz, že ještě hraje. Když přijede Čachotský, bude to fajn, ale na Jihlavu se chodit moc nebude.