Byli jsme nervózní, kluky jsme uklidňovali, přiznal trenér Kladna

Čím to, že vždy zvítězí hosté?

Jedním z faktorů jsou určitě fanoušci. Kdyby nás doma hnali a kdyby stejně tak hnali jihlavští fanoušci Duklu, tak se zřejmě rozmázne ten druhý faktor. A to jsou rozměry hřiště. Jihlava hraje staženou obranu a možná jim to na našem (užším) hřišti vyhovuje víc. Řekl bych, že rozměry rozhodují (kladenská ledová plocha má na šířku 26 metrů, jihlavská 28).

Vy ovšem ve čtvrtek hrajete doma, jak to pravidlo zlomit?

To si asi nechám zatím pro sebe (pousměje se).

Čeká vás vypjatý zápas o všechno. Říká se, že taková utkání jsou specifická.

No, před rokem jsme zažili zápas o vše v 52. kole extraligy... (Kladno prohrálo s Litvínovem a sestoupilo). Ale je pravda, že jako trenér jsem sedmý zápas v play off ještě nezažil, ale víte co, pro nás byl rozhodující už dnešek, takže se vlastně nic nemění.

Byl to náročný zápas v Jihlavě?

Hodně, protože nám opravdu mohla skončit sezona, to bych považoval za neúspěch. Sedmý zápas jsme si vybojovali.

Přišli jste mi ale zejména v první třetině nervózní.

Ano, byli jsme nervózní. Kluky jsme uklidňovali, protože jsme měli puky na holích, ale úplně zbytečně jsme se jich zbavovali. Až ve druhé třetině jsme hráli dobře, a ta rozhodla.

Čím se to otočilo?

Začali jsme hrát, co jsme chtěli. Být u nich ve třetině s pukem, taky se nám povedlo unavit je.

Váš brankář Košarišťan říkal, že v sedmém zápase bude favoritem Jihlava.

To řekl Andrej? Je pravda, že dneska jsme vyhráli my, teď je řada na Jihlavě, tak asi jo, jsou favoriti (smích).

Vyhovuje vám paradoxně stát takhle zády ke zdi?

Já nevím. Nedaří se nám vstupy do zápasů, celou sezonu. Loni v extralize jsme dokázali být aktivní, ale teď se nám nedaří nabudit tým tak, abychom v první třetině rozhodli a pak to honíme na poslední chvíli.