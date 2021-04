Zacharčuk omráčil spoluhráče. Bývá prudký, zasmál se kladenský bek

Otřesený kvůli tomu předčasně opouštěl šestý finálový zápas mezi Kladnem a jihlavskou Duklou 36letý bek Jakub Suchánek.

Jihlava v závěru úterního utkání tlačila, za stavu 1:3 doháněla dvougólové manko v šesti hráčích bez brankáře. Kdyby vyhrála, místo vyrovnání série by slavila postup do extraligy.

Ve třetí části tomu odpovídalo i nasazení obou týmů. Šarvátky, strkanice, pokřikování, přetlačování, provokace...

„Kdyby mohli diváci na stadion, byly by zápasy ještě vybičovanější, tvrdší a ostřejší,“ zamyslel se kladenský brankář Andrej Košarišťan.



„O emocích to celé je. Play off je nejkrásnější část sezony, zápasy mají šťávu a náboj. Vyvrcholí celé snažení, kdy v létě makáš a dřeš, během základní části to drtíš, takže si teď občas naložíme,“ uznal Suchánek. „Nenecháme na sobě nit suchou.“

„Asi na sebe nebudeme řvát, že si uřízneme hlavu... I když, myslím, že to na mě Jiras (jihlavský Tomáš Jiránek) řval. Nebo já na něj? Teď nevím,“ vtipkoval.

Právě Suchánek ovšem z ledu sotva odešel po svých. A paradoxně ne vinou soupeře.

Zbývalo zhruba půl minuty do konce třetí třetiny, když došlo k souboji o puk za kladenskou brankou.

Suchánek stál u mantinelu, snažil se ukrajovat cenné sekundy a kazit jihlavskou snahu o vyrovnání.

Předklonil se do rizikového postavení a v tu chvíli přišla nečekaná rána od Zacharčuka, jenž měl hokejku v obou rukách a narazil Suchánkovu hlavu na roh mantinelu.

„Vůbec nevím, co se stalo, na chvíli mě to vypnulo, musím se podívat, kdo to byl...“ řekl Suchánek se smíchem po zápase, když se oklepal. „Kluci mi říkali, že to byl od nás asi Števík (Zacharčuk). On je někdy takovej prudkej, no. Kamarád. Zatím mi zvoní hlava, až odezní, bude to dobrý.“

Kladno bude potřebovat, aby Suchánek ve čtvrtek nastoupil, v úterý odehrál 20 minut a díky velké postavě (192 cm, 105 kg) zvládá fyzickou konfrontaci se soupeřem.

Jen od vlastního spoluhráče možná takovou nešťastnou trefu nečekal.

Kladno přivítá Jihlavu ve čtvrtek od 17 hodin, v sedmém zápase prvoligového finále se rozhodne o vítězi a postupujícím do extraligy.