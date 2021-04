ONLINE: Jihlava může slavit postup do extraligy, dorazí Jágra a spol.?

Ve finále 1. ligy vedou 3:2 na zápasy a v domácím prostředí mohou slavit postup do extraligy. Hokejisté Jihlavy však moc dobře vědí, že v sérii s Jágrovým Kladnem zatím vítězily pouze hostující týmy. Bude to platit i tentokrát? Nebo se tým z Vysočiny vrátí do nejvyšší soutěže, z níž po jedné sezoně sestoupil v roce 2018? Sledujte utkání online.