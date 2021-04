Tohle musím proměnit. A udržet nervy, vyčítal si kladenský Marosz

Co říkáte tomu, že i v pátém utkání série vyhrál hostující tým?

My jsme dneska věřili, že to zvládneme a že tuhle statistiku prolomíme. Jenže to z naší strany nebylo ideální. Nepovedlo se nám to, je to strašná škoda, ale pojedeme zase vyhrát do Jihlavy. Odpočineme si a vyrazíme na to. Musíme se vrátit zpátky na Kladno.

Na ledě jste byl i v úplné koncovce, při velkém náporu. Co chybělo?

Tlačili jsme se do toho, ale nedostali jsme tam žádný puk.

A vám navíc ujely nervy, rozhodčí vás vyloučil, čímž vlastně šance skončila.

Je obtížné se v těch situacích udržet, ale samozřejmě bych to měl zvládnout.