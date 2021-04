Jasný úkol. Do Kladna si jedeme pro vítězství, zní z Jihlavy

Dukle chybí góly z přesilovek Využití přesilových her. Zásadní rozdíl, který hodně ovlivňuje finálovou sérii Chance ligy. Zatímco kladenští Rytíři ve čtyřech dosavadních utkáních skórovali v početní výhodě šestkrát, jihlavská Dukla to dokázala jen jednou. „Kladno má v této sérii přesilové hry sakra lepší,“ připouští Karel Nekvasil, asistent trenéra Dukly. „Bohužel, co nám fungovalo, to nám teď nefunguje. Máme problém se dostat do pásma.“ Podle Nekvasila má soupeř fyzickou výhodu. „Kladno má obrovské chlapy, v soubojích jsou silnější,“ všímá si jihlavský trenér. „Je to ale i o hlavě. V některých situacích se mi zdá, že se kluci bojí hrát, zbytečně. I když ten čas máme, tak to od sebe odpálíme. Nedokážeme se moc rozhodovat, co v danou chvíli zvolit za řešení,“ lituje Nekvasil. Přitom ve vyrovnaných duelech čtvrtfinále a semifinále si Dukla gólem z přesilovky dokázala pomoct. Početní výhodu proti Litoměřicím a Vsetínu využila hned sedmkrát. Ve finále se však zasekla, potrestat vyloučení Kladna se jí podařilo až ve čtvrtém vzájemném utkání. „Těžko říct konkrétní věc, čím to je, že nám přesilovky nejdou. Snažíme se střílet na bránu, ale nepadá nám to tam,“ připouští útočník Jiří Fronk, který je zatím jediným jihlavským střelcem v přesilovce. „Budeme doufat, že se vše změní a otočí,“ přeje si před zbývajícími finálovými duely. Ten nejbližší na Kladně se hraje už dnes.