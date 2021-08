Manažer Kristek odmítá přesun k fotbalu: Pro Jihlavu budu pracovat dál

„Prosím vás, nezlobte se, ale o fotbale nebudu vůbec mluvit,“ reaguje Kristek na telefonát MF DNES. „Fakt vám nemám co říct. Nechci se nikde zobrazovat v médiích, na to nejsem stavěnej.“

V posledních dnech se přitom mezi novináři čile spekuluje o tom, že by Kristek měl v Českých Budějovicích převzít pozici obchodního ředitele. V deníku Sport se objevila i možnost, že by mohl nahradit Martina Vozábala, jenž byl odvolán z pozice sportovního manažera.

„To jsou všechno nesmysly. Není to tak, jak se to tváří,“ dementuje tyto informace Kristek. „My jsme s doktorem (Vladimír Koubek, předseda představenstva SK Dynamo – pozn. red.) přátelé. Ze začátku jsem mu s něčím pomohl. Ale vůbec, v žádném případě, nemám ambice měnit Martina Vozábala, nebo něco takového. To neexistuje,“ tvrdí Kristek.

„Nevím, proč to o mně někdo píše. Tak mi mají zavolat, zeptat se. A já jim řeknu, že to není pravda. Já jsem smluvně vázaný v Dukle Jihlava, pro Duklu pracuji a pracovat budu dál,“ zlobí se.

Faktem je, že Kristek v minulosti ve vedení českobudějovického fotbalového klubu působil, z Dynama však odešel v roce 2004. V posledních letech se navíc přesunul do hokejového prostředí, od května 2017 do října 2018 byl v roli ředitele extraligové Plzně, od května 2019 působí jako výkonný ředitel v Dukle Jihlava.

A brzký návrat do fotbalového prostředí podle vlastních slov neplánuje. „Zatím se nic neděje, v žádném případě,“ opakuje Kristek.

Prioritou pro něj zůstává shánění peněz pro Duklu. Což v covidové době, kdy firmy každou investici do reklamy dvakrát zvažují, rozhodně není jednoduché. „Samozřejmě, je to složité všude. Já to ale musím zaklepat, nám se zatím daří sponzorské smlouvy obnovovat. A máme i pár dalších. To se mimochodem můžete podívat i na stránkách našeho klubu, kde docela svižně podepisujeme smlouvy na další sezonu,“ pochvaluje si Kristek přístup sponzorů.

„Máme práce habaděj, normálně se připravujeme na další sezonu, která bude velmi náročná. Už proto, že nás potom čeká stěhování pravděpodobně do Pelhřimova. Protože v červnu nebo červenci roku 2022 by se měla zahájit výstavba nového stadionu,“ zmiňuje plánovanou stavbu Horácké multifunkční arény, která nahradí dosluhující CZ Loko Arénu.

Vedení Dukly plánuje, že v příštím ročníku bude mít stejný rozpočet jako v uplynulé sezoně, kdy došla skoro až do extraligy. Od postupu ji dělilo jediné vítězství. „Rozpočet navyšovat nebudeme, to určitě ne. Budeme se snažit, abychom navázali na minulou sezonu. Myslím, že určitě budeme štikou soutěže,“ věří Kristek.

Ten se těší, že se na jihlavský stadion po vynucené covidové pauze znovu budou moct vrátit fanoušci. „Protože výpadek z prodeje lístků byl pro nás strašidelný. To máte skoro minus 10 milionů korun. A to jsou pro nás strašné peníze,“ uvědomuje si.

„Diváci jsou jedna věc. Druhá, že si budeme sami provozovat catering. Bude s tím hodně práce, protože nás čeká 30–35 domácích zápasů. Ale je to taky další příjem,“ říká. „Snažíme se o mimohokejové příjmy i sami, vydělávat si peníze. Nebrat je jen od sponzorů a od fanoušků,“ doplnil Kristek.