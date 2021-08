Můj konec byl připravený delší dobu, tvrdí Vozábal po svém odvolání

Kvůli čemu jste v klubu skončil?

Majitel si to přál, to naprosto respektuji. Ve své firmě nebo klubu bych také chtěl pracovat se svými lidmi. To je přirozená věc.

Podle Koubkova vyjádření jste ztratil jeho důvěru. O co šlo?

Nevím, o co šlo. Zasahoval i do sportovních věcí, což se mi nelíbilo. Je to jeho firma, jeho klub. To chápu a respektuji. Tvrdil, že za mě něco musel dělat. Mně to do očí neřekl, naopak mi opakovaně hlásil, jak je se mnou spokojený. Komunikovali jsme spolu strašně dlouho. Na začátku potřeboval rady, protože jsem znal klub uvnitř. Pomohl mu jsem i k samotnému zisku klubu. V létě jsem mu sdělil, že mám možnost odejít. Přál si, ať zůstanu a já chtěl taky pomoci. Několikrát mi dal na něco ruku, ale často to neplatilo. Máte moje slovo nebo ruku na to, to už v životě nechci slyšet.

Kdy jste poznal, že je něco v nepořádku?

Minulý týden po utkání s Ostravou, kdy zápas rozebíral s úplně jinými lidmi. Věděl jsem, že se blíží konec. V tu chvíli jsem poznal, že jsem v klubu zbytečný.

Cítíte, že se k vám Koubek nezachoval férově?

Každý má svůj způsob jednání, to platí i u mě. To respektuji, ale způsob jednání nebyl fér. Má právo mě odvolat, ale měl to delší dobu připravené. Akorát na to hledal odvahu. Nezlobím se na něj kvůli odvolání, ale měl přijít dřív a říct mi to na rovinu. Byl jsem třeba měsíc a půl bez smlouvy. Pak mi ji tedy dal a záhy mě odvolal. Vadí mi, že mi neřekl hned, že to chce dělat s někým jiným.

Nebude za tím vliv i někoho jiného?

Někdo mu to musel poradit. Když Koubek klub kupoval, tak mi nabízel akcie. Já je nechtěl. Nejsem bohatý člověk, který má klub vlastnit. V debatě s ním jsem říkal, že je nechci, k čemu je budu mít. Akcie mají mít bohatí lidi, jako je třeba pan Kovář (majitel společnosti Autodraft - pozn. autora) nebo pan Bříza (majitel Koh-i-nooru). Zároveň však u toho byl Emil Kristek, který akcie nekompromisně chtěl. Já byl zásadně proti, protože by to měl být někdo, kdo na to má prostředky. A to Kristek není. Byl jsem v Dynamu osm let. Za tu dobu vím, co kolik stojí a co je a není zbytečné. Když Koubek kupoval klub, tak jsem mu říkal, že mu budu říkat věci upřímně. Ale on mi daný problém vždy druhý den vysvětlil. Jsou to jeho peníze, jen jsem mu sliboval, že mu budu říkat pravdu. A začal jsem vadit i názorově.

Mrzí vás to hodně?

Mrzelo mě to opravdu hrozně, ale to přejde. Vždy jsem říkal, že mám výhodu, že jsem na konec mentálně připravený, protože na této pozici můžete skončit ze dne na den. Dva dny to hodně bolelo. Přehrávám si tu historii, kdy jsme tady dvakrát obraceli každou korunu. Kdy jsem sháněl kamarády - sponzory. Stálo to hrozně úsilí, ale to k tomu patří, za to jsem bral peníze. Klub se posouval, nikdo si nepamatuje, co tady bylo před pěti lety. Předal jsem klub na nějaké koleji, byli a jsou tady zajímaví hráči. Ale všechno se přebudovalo, v kancelářích bylo vše jinak a na každé poradě bylo pořád něco špatně. I proti tomu jsem se ozval. Mrzí mě, že skončil třeba Radek Papáček (marketingový manažer). Byl to spolehlivý kluk, který pro klub dýchal. Trávil tam noci, byl šikovný a pak mu bylo řečeno, že bude spadat pod nového obchodního manažera, s čímž nesouhlasil. Takových lidí je škoda.

Nechybělo vám v prohlášení majitele slovo poděkování pro vás za dlouhé roky v klubu?

Tiskovou zprávu neberu, ta má úroveň tak krajského přeboru. Ale já nepotřebuji poděkování, já si na to nehraji. Potěšilo mě, že mi poděkovala za práci řada lidí. Dostal jsem opravdu hodně zpráv, třeba od primátora Budějovic Jiřího Svobody nebo jeho náměstka Viktora Vojtka. Podpořili mě představitelé téměř ze všech ligových klubů, hlavně z těch velkých. To mi udělalo radost. Na druhou stranu i panu Koubkovi jistě přišla řada zpráv, že udělal dobře, že mě vyhodil. To je přirozené. Ke každému jsem se choval tak, jak se choval on ke mně. Manželce styl ukončení vadil hodně. Je to vzdělaná žena, která vystudovala několik vysokých škol. A považuje to minimálně jako neslušné. Já jsem v tom takový nedbalý. Ale je fakt, že když na konci května na tiskovce posloucháte, jak jsem to dobře zvládal, i když jsem toho měl hodně. A za dva měsíce mě vyhodí, tak je to divné.

Když jste Koubkovi na jaře pomáhal k tomu, aby klub získal, napadlo vás, že se může stát něco podobného?

Napadlo mě to. Řekl jsem mu to i do očí, že mě mrzí, že jsem mu s tím pomáhal. Ale na druhou stranu bych tu nemohl být celý život. Sám jsem z toho byl už unavený, skoro jsem neviděl děti. Mít to někdo jiný, třeba bych taky skončil. Ale aspoň jsem mu to řekl do očí.

V létě vás lanařila Plzeň. Nelitujete, že jste nešel?

Nabídku jsem měl, ale rozhodl jsem se zůstat. To je moje rozhodnutí. To už je minulost, to nemá cenu řešit.

Co bude následovat teď?

Chtěl jsem ukončit smlouvy, což se ve středu povedlo. Ukončili jsme to za účasti právníků, to mi po těch letech přišlo nedůstojné. Respektoval jsem ukončení, ale podmínky ukončení ne. To mě urazilo. Po zkušenostech s panem doktorem jsem k tomu právníky raději přizval. Několikrát mi řekl do očí věci, které pak neplatily. Samotné ukončení bylo oboustranně korektní, od toho jsou smlouvy. Upřímně si nejsem jistý, že bez právníků by to bylo tak hladké.

Budete Dynamu fandit dál?

Určitě! Není to o lidech, ale o značce. Navíc v klubu jsou skvělí kluci mezi hráči, maséry, kustody nebo fyzioterapeuty, kteří by se pro Dynamo roztrhali. Chtěl bych jim poděkovat, stejně jako dalším, jako jsou Aleš Strouha, Tereza Hájková, Nikola Zikešová, Dan Mikulička, Milan Čadek, Ivo Táborský, Hanka Fabiánová nebo Olga Cvrkalová. Ti všichni makali pro značku Dynamo. Dnes pojedu s manželkou na fotbal a budu se koukat na fotbal bez emocí. Začnu se věnovat něčemu jinému, trochu si oddechnu. Ale to má každý, kdo na téhle pozici někdy dělal.

Tomáš Sivok při podpisu smlouvy s Českými Budějovicemi. Vpravo Martin Vozábal.

Zůstanete u fotbalu?

Už jsem měl jednu nabídku, volalo mi víc lidí. Ale teď si chci odpočinout, jsem hodně unavený. Chci s dětmi a s rodinou plánovat výlety. Dělat to, na co dřív nebyl čas. Budu malého syna vodit do školy a na tréninky. Netvrdím, že ve fotbale nebudu nebo budu. Před rokem by se mi bez něj zhroutil svět, teď si to představit umím. Šéf klubu není jednoduchá pozice, ale vztahů jsem si udělal hodně, takže nějaké možnosti už se naskytly.

Nahradit by vás měl Tomáš Sivok. Je to podle vás optimální kandidát?

Tomáš je pro mě nejlepší ze jmen, která se objevují. Hrál fotbal na vysoké úrovni, má kontakty a výborné jméno. Navíc si dlouhodobě přeje dělat tuhle funkci. On to zvládne, já také začínal z nuly. Naučí se to. Nebudu podnikat žádné žabomyší války. Před dvěma lety nám sportovně pomohl, ale měl jiný pohled na vedení klubu. Usiloval o zisk Dynama a myslí si, že jsem zavinil to, že se to nepodařilo. To ale není pravda. Chápu jeho spojení s klubem. Nerozumím ale spojení Tomáše s Honzou Jílkem, když proti sobě vedli kampaně při nedávných okresních a krajských fotbalových volbách. Stejně tak pokud je pravdou zapojení Emila Kristka do představenstva či majitelské struktury, pak je to pro mě hloupé.