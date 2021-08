Nejistá budoucnost Budějovic. Přijde za Sivokem i gólman Drobný?

Konec generálně-sportovního manažera Martina Vozábala byl šokující téměř pro každého. O něco dříve už skončili ekonomická manažerka Daniela Marková, obchodní manažer Jaromír Plocek a sám odstoupil obchodní referent Radek Papáček.



Tak vážných personálních změn je v úvodu sezony hodně. Přitom hlavní spojení Koubek-Vozábal se v úvodu zdálo nadějné. Bývalý budějovický záložník současnému majiteli pomáhal k zisku klubu, překonávali obtíže při zdlouhavých jednáních s předchozími vlastníky.

Kristek z Dukly do Dynama

Sezona začala, klub i tým navenek fungovaly bez potíží. A najednou konec. Předseda představenstva v pondělí vpodvečer dosavadního sportovního manažera odvolal. Oficiální důvod? Ztráta důvěry v práci Vozábala. „Byl jsem nucený v posledních týdnech opakovaně a významně zasahovat do práce sportovního úseku,“ uvedl Koubek ve svém prohlášení.

Jeho názory na fungování klubu se začaly s těmi bývalého ligového záložníka rozcházet. Navíc záhy po Koubkově nástupu začal v Budějovicích operovat Emil Kristek, bývalý ředitel Dynama z let 2003 až 2004. Smluvně je sice vázaný v hokejové Jihlavě, ale na Střeleckém ostrově už začal šéfovat po svém. Přivedl i svého kamaráda Jana Jílka, bývalého ligového sudího a někdejšího šéfa jihočeského krajského fotbalového svazu. A jejich vliv v součtu s dalšími důvody odsunul Vozábala.

„Martina určitě nenahradím. V klubu zapojený budu, ale ne na této pozici. Až se situace uklidní, přidám další informace,“ okomentoval Jílek. Nejspíš by měl najít místo ve správní radě.

Vozábalův konec však není jen pouhou personální obměnou. Bývalý šéf klub vedl šest a půl roku, prošel s ním těžké časy ve druhé lize. Obsáhl řadu funkcí, skládal rok od roku kvalitnější tým, který se postupně prodral do první ligy a ani tam se v posledních dvou letech nestrachoval o záchranu.

Získal Provoda i Burena

Díky dobrým vazbám na Slavii, Spartu či Plzeň dokázal z nejlepších českých celků získávat hráče na hostování, navíc často za velmi výhodných podmínek. V posledních letech to byli třeba Mick van Buren, Pavel Šulc nebo Lukáš Provod a další. Povedl se mu tah s angažováním Ivana Schranze, nynějšího útočníka pražské Slavie. S tím vším však teď může být konec. O takové fotbalisty totiž bývá velký zájem a kluby je snadno uvolní jinam.

Na Vozábala byla navázaná také řada sponzorů, o které klub může přijít. Citelná by mohla být ztráta Karla Kováře a jeho společnosti Autodraft. Koubek s Kristkem mohou samozřejmě oslovit jiné partnery, ve spletité situaci se nabízí i obnovení jednání s Vlastislavem Břízou a jeho českobudějovickou firmou Koh-i-noor. To by mohl podpořit i nový sportovní manažer.

Žhavým adeptem byl na tuto pozici už po odvolání Vozábala Tomáš Sivok. To se nakonec potvrdilo. Bývalého reprezentanta netřeba dlouze představovat. Před rokem v černobílém klubu zakončil aktivní kariéru v sezoně, kdy se neúspěšně snažil o zisk Dynama právě s Břízou v zádech. „Pan doktor Koubek udělal několik hodně dobrých kroků. Určití lidé už v klubu nejsou, takže pokud bychom si nastavili pravidla, tak by mi to dávalo smysl,“ řekl Sivok ve středu večer MF DNES.

Ještě ve středu mlžil

Jeho návrat dává smysl. Sivok má respektovanou pozici, znalost fotbalového prostředí i užitečné kontakty. „Byla by to pozice, která by mě lákala nejvíc. Ale zatím je o tom předčasné mluvit, žádnou nabídku jsem nedostal. Uvidíme, co přinesou další dny,“ doplnil. O den později přitom klub jeho příchod oficiálně potvrdil.

Kromě Sivoka se v českobudějovickém klubu může znovu objevit ještě jedno zajímavé jméno. K týmu by se měl opět připojit brankář Jaroslav Drobný, který na jihu Čech skončil po minulé sezoně a řešil možnosti v zahraničí. Po personálních změnách v klubu by se mohl vrátit podruhé, a to buď jako asistent trenéra Davida Horejše, či dokonce znovu jako brankář.

V rozehrané sezoně jsou tak zásadní změny nepříjemné i pro samotné hráče. Ti byli v pondělí na druhé dávce očkování, po úterním volnu je ve středu majitel Koubek uklidňoval a ocenil jejich poslední výkon v Olomouci. Už v neděli přitom Jihočeši přivítají poslední Liberec a v důležitém utkání by potřebovaly bodovat oba týmy.

Budějovický klub má tak před sebou rozjitřenou budoucnost.