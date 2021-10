Bývalý fotbalový brankář Drobný se stal trenérem gólmanů juniorky Bayernu

„Je jasné, že jsme byli v kontaktu delší dobu, ale poté se to seběhlo opravdu rychle. Walter Junghans musel na operaci s kolenem, takže mi volal Tom Starke, zda bych mohl ihned nastoupit,“ citoval Drobného web Dynama České Budějovice, kde naposledy působil.



Z angažmá v klubu úřadujícího německého šampiona je nadšený. „Vždy jsem chtěl tuto pozici vykonávat a navíc mi to vyšlo v nejlepším klubu na světě. To je skvělé,“ pochvaloval si Drobný, který během profesionální kariéry chytal hned za pět německých klubů. Hrával za Bochum, Herthu Berlín, Hamburk, Brémy a Düsseldorf.



V novém působišti už má za sebou několik tréninků. „Zatím jsem se připojil k juniorce. Až se Walter uzdraví, tak se uvidí, k jakému mužstvu v Campusu (tréninkovém komplexu Bayernu) se připojím. Kluci nastupují v regionální soutěži, ale chtělo by to, aby postoupili do třetí ligy, kde by na ně čekali těžší soupeři a mohli se lépe rozvíjet,“ dodal Drobný.