Pro brankáře je lepší, když má co chytat, říká Šípoš před Spartou

Dosavadní jednička týmu Vojtěch Vorel nemůže chytat kvůli dohodě klubů, a tak byste měl nastoupit vy. Těšíte se?

Ano, těším se moc. Věřím, že podám dobrý výkon, pomohu týmu a potěším fanoušky. O té dohodě klubů jsme věděli, i proto jsem chytal ve středu v domácím poháru.

Sparta - Č. Budějovice Sobota od 19 hodin

Práce vás čeká asi hodně. Tým trenéra Pavla Vrby ještě neprohrál, s 15 góly za pět utkání je nejofenzivnějším celkem ligy.

Asi jo. Ale pro brankáře to bývá mnohdy lepší, než když má jeden dva zákroky, které musí chytit. Nicméně když to skončí 1:0 pro nás a já nechytím ani balon, budu mít také radost.

Budete se chystat na někoho speciálně? Adam Hložek či exbudějovický Jakub Pešek skórovali už třikrát a mají velkou formu.

Určitě, některé hráče si načteme s trenérem brankářů Patrikem Macejem. Podíváme se na video, jak hraje celý tým, jak zahrávají standardky. Ale v daném momentu má každý hráč svoji myšlenku, kterou mu nikdo z hlavy nevyčte. Pak musíte dobře a rychle zareagovat.

Ve středu jste si odbyl úspěšnou soutěžní premiéru v A týmu Dynama. V brance jste jistil výhru 6:0 v poháru na hřišti Sedlčan. Bylo to pro vás klidné utkání?

Zápas jsme zvládli, zbytečně jsme si ho nezkomplikovali. Dali jsme hodně branek a naladili se na víkendové utkání. Důležitý byl gól na 2:0 před koncem prvního poločasu. Soupeři pak už docházely síly.

Čisté konto jste udržel bez větších problémů, nebo jste musel řešit nějaké vážnější situace?

Moc práce jsem neměl, kluci mi zodpovědným výkonem pomohli. V prvním poločase domácí měli jednu nepříjemnou střelu, kterou jsem ale viděl a vyrazil nad břevno. Po pauze Sedlčany jednou zakončovaly z dobré pozice mimo, v závěru zahodily šanci z přečíslení.

Dávid Šípoš v brance Nitry.

Každopádně jste hladkou výhrou navázali na úspěchy z posledních dní, kdy jste byli vteřiny od výhry v Olomouci a zdolali Liberec. Podpoří vás to?

Jasně. Nechtěli jsme si dobré výsledky z ligy zbytečně pokazit v poháru. A to se povedlo. Navíc i naše hra byla velmi slušná.

Na Spartu tedy můžete jet sebevědomí?

Sparta bude favorit. Nemáme tam co ztratit. Chceme každý zápas vyhrát, to nám opakoval i nový sportovní manažer Tomáš Sivok. Když každý z nás nechá na hřišti stoprocentní výkon, můžeme porazit i Spartu.

To se loni podařilo, České Budějovice vyhrály na Letné po dlouhých 27 letech. Vy jste sice přišel do klubu až v létě, ale už spoluhráči v kabině vzpomínali na historickou výhru?

Zaznamenal jsem to už tehdy. Ale srovnávat se ty zápasy moc nedají, protože soupeř byl tehdy v jiném rozpoložení. Navíc v obou týmech už nastupují odlišní hráči. Mužstvu věřím, naše sportovní forma je zápas od zápasu lepší. Bude se hrát pod umělým osvětlením, v sobotu večer bude stadion plný diváků. Na takové duely se každý hráč těší.

Jedno utkání v poháru, jedno za B tým, k tomu jedno a půl v přípravě. To je zatím souhrn vašich odchytaných zápasů v této sezoně. Čekal jste, že se do branky dostanete v lize dřív?

Bylo jasné, že Vojta Vorel začne jako jednička. Už je tu déle, dařilo se mu. Nevěděl jsem, kdy dostanu šanci. Soustředil jsem se, abych ukazoval v každém tréninku, že chytat umím. Vojta v prvních kolech patřil mezi naše nejlepší hráče, týmu se dařilo, a tak trenéři neměli důvod ke změně. Nebral jsem špatně, že nechytám. Teď mám šanci a chci se jí chopit. Máme s Vojtou i s třetím brankářem Danem Kerlem dobrou partu a vzájemně se podporujeme.

Od začátku týdne se k týmu připojil také zkušený gólman Jaroslav Drobný. Jak na vás působí?

Kluci mi o něm vyprávěli. Já ho poznal jen krátce na pondělním tréninku. Těším se, jestli s námi bude trénovat častěji. Může mi předat cenné rady a zkušenosti, protože prožil úžasnou kariéru.

Na jihu Čech jste stále ještě celkem krátce, jen pár měsíců. Jak se vám v Budějovicích žije?

Je to krásné město a pomalu si tady zvykám. Nedávno za mnou dorazila i přítelkyně, o to se můj osobní komfort ještě zlepšil. Ona je v devátém měsíci těhotenství, takže to teď na výlety už moc není. Za týden nebo dva by se nám měla narodit dcera. Snad bude vše v pořádku, a až trochu vyroste, tak podnikneme výlety po okolí. Jsem rád, že jsem si vybral Dynamo. Celý klub funguje na skvělé úrovni.