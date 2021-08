Hokejisté Jihlavy porazili Kolín, poprvé nasadili i Žukova s Kauppilou

„Zápas jsme dokázali otočit a nemalou měrou se na tom podílel výborně chytající Maks,“ chválil svého svěřence asistent trenéra Karel Nekvasil.

Jihlavský kouč naopak přiznal, že trochu více času na aklimatizaci bude zřejmě potřebovat finský bek Kauppila. „V tuto chvíli je těžké ho nějak hodnotit, v pondělí měl totiž trénink a hned chtěl jít do zápasu. S tím, že se už potřebuje rozdýchat,“ prozradil Nekvasil. „Má nyní velké, asi dvoutýdenní manko, které na kole nejde nahnat a udržet,“ popsal trable jedenatřicetiletého obránce.

„Říkal nám, že je z minulé sezony zvyklý na něco jiného – ohledně založení útoku. Nějaký čas zabere, než do sebe dostane automatismy, co po něm chceme. Ale ohledně pohybu a vedení souboje to nebylo špatné,“ uznal Nekvasil.

Ve čtvrtek se finský bek bude moct ukázat znovu, Duklu totiž čeká duel na ledě Znojma.

Se stejným soupeřem, který bude nově opět účastníkem EBEL ligy, se v úterý střetla i Horácká Slavia Třebíč. Ta Orlům podlehla 3:4, když nezvládla především první polovinu utkání, v níž domácí celek odskočil do vedení 3:0.

„Ke cti hráčů slouží, že ve třetí třetině jsme z toho ještě udělali drama. Snížili jsme na 2:3 a šli i za vyrovnáním,“ uvedl trenér bílých hvězd Kamil Pokorný. „Bohužel jsme soupeři dali možnost dvou přesilovek a jednu z nich Znojmo využilo. My jsme pak v závěru už jen korigovali,“ dodal.