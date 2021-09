Hokejová Jihlava zahájí sezonu bez zraněného kapitána

Nejstaršího hráče jihlavského celku, který na konci kalendářního roku oslaví 40. narozeniny, trápí zdravotní problémy.

„Během letní přípravy jsem byl celou dobu na tribuně. A ještě na ní nějakou dobu zůstanu,“ říká kapitán Dukly. „Pořád to není ono, stále ještě něco doléčuji. Není to nic velkého, ale ještě to potřebuje nějakou dobu klid,“ doplnil Skořepa.

Na začátku dubna si poranil nohu. Při druhém semifinálovém zápase proti Vsetínu. Zbytek play off, včetně finále s Kladnem, sledoval pouze ze střídačky.

„Každopádně jsem chtěl být na hřišti s klukama, pomoct jim. Jezdil jsem na všechny zápasy, abych je podporoval,“ přiznal Skořepa po sedmém finálovém duelu, který kladenské Rytíře nasměroval do extraligy a rozhodl o tom, že Dukla zůstane prvoligová. „Z tribuny je toho docela dost vidět, ale žádný hokejista na ní nechce být. Každý chce hrát hokej,“ uvedl Skořepa.

Jenže ani v létě si zkušený forvard svého nejoblíbenějšího sportu příliš neužil. „Na tréninku při cvičení došlo k nějakému škobrtnutí a pádu na led,“ popisuje jihlavský trenér Viktor Ujčík, co kapitána Dukly poslalo znovu ze hry.

„Nechci říkat, co vyloženě má zraněného, protože soupeři by si ho potom mohli více všímat. Ale byla to taková nešťastná náhoda,“ pokračuje kouč Dukly. Podle něj se teď Skořepa snaží maximálně trénovat na suchu. „A pomalu už začne chodit na led,“ nastínil Ujčík.

„V pondělí to půjdu zkusit,“ prozradil Skořepa. „Chci hrát co nejdříve,“ má jasno.

Návrat nechtějí uspěchat

Jenže jihlavský trenér bude snahu Skořepy trochu brzdit. „Je začátek sezony není důvod nikam spěchat. Pepa potřebuje danou partii hlavně pořádně posílit,“ vysvětluje Ujčík.

39 let je nejstaršímu hráči Dukly Jihlava v letošní sezoně. Josef Skořepa se narodil 28.12. 1981

Má čas na to, dobře se připravit. „Bude hrozně záležet na něm. Je to starší hráč a potřebuje mít sám pocit, že to v tu chvíli není pro něj spíš na škodu než k užitku. Pro něj, i pro tým,“ uvědomuje si kouč Dukly. „Není play off, abychom ho museli mít za každou cenu na zápase. Máme jiné kluky, kteří jsou schopní ho nějakým způsobem zastat.“

Skořepova absence by se údajně mohla protáhnout až na měsíc. „Každopádně budeme trpěliví,“ říká Ujčík. „Samozřejmě vždy, když jde o kapitána, je to trošku těžší. Ale máme dobrou partu, ostatní kluci si dokážou udělat pořádek sami. Navíc Pepa za námi do kabiny chodí, takže až na to, že není na ledě, člověk nepociťuje žádnou změnu.“

Otázkou tedy je, zda Dukla do úvodních zápasů nastoupí bez klasického kapitána, nebo céčko na čas našije na dres jinému hráči. „Myslím, že vždy je dobré mít kapitána,“ je přesvědčen Ujčík, který však zatím nechce říct, kdo bude prestižním „záskokem“ pověřen.

„Jasno mám, ale neprozradím,“ zůstává tajemný kouč.

Řešení se přitom samo nabízí, kapitánem by se mohl stát jiný jihlavský útočník Tomáš Čachotský, jenž má s touto pozicí dlouholeté zkušenosti. „Myslím, že je to jedna z variant. Ale více zatím opravdu neřeknu,“ dodal s úsměvem Ujčík.

Fanoušci si tak zřejmě budou muset počkat až na příští středu a domácí premiéru Dukly proti Vsetínu.