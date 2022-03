Sbohem, extraligo. Zlínští hokejisté a fanoušci se loučili s elitní soutěží

Mladí hokejisté z Ukrajiny už ve Zlíně trénují Do města dorazili v sobotu nad ránem, během víkendu se ubytovali, zatrénovali si a vyrazili na zápas zlínského dorostu. V úterý se třiadvacet mladých hokejistů z Ukrajiny a další jejich příbuzní vypravili i na extraligový zápas Zlína proti Pardubicím. „Výtěžek ze vstupného půjde prostřednictvím nadačního fondu na podporu této skupiny hokejistů a jejich rodinných příslušníků,“ uvedl sekretář zlínské mládeže Tomáš Jankovič. Mladí sportovci ve věku od 7 do 16 let pocházejí ze Záporoží a jejich přesun do Zlína zorganizoval místní klub. Na slovensko-ukrajinskou hranici poslal autobus, který se pak naplněný 44 pasažéry vrátil domů. „Přes mého kamaráda Martina Loukotu jsme oslovili ukrajinský svaz a ten vytvořil seznam lidí, kteří k nám poputují,“ popsal Jankovič. Pocházejí z oblasti, kde se zatím neválčí, ale ruské vojenské síly k ní rychle postupují od Krymu. „Jen cesta autobusem na území Ukrajiny jim trvala třicet hodin. Řadě silnic se zátarasy se museli vyhýbat,“ líčí Jankovič. Ubytovaní jsou v hotelech Baltaci Atrium a Garni, ve zlínské Galaxii, ubytovně v Tečovicích a někteří přímo v rodinách mladých zlínských hokejistů. „Jeden trenér mládeže dal k dispozici půldomek, kde žije šest lidí. Sháněli jsme místa, jak to šlo. Hrozně moc všem zúčastněným děkuji za pomoc,“ vzkázal Jankovič. Děti už dostaly i hokejovou výstroj od klubu či místních rodičů a ve Zlíně si zatrénovaly. „Na ledě je vedl Petr Čajánek, který díky svému působení v KHL umí výborně rusky a domluví se s nimi,“ vysvětlil sekretář klubu. Jinak je totiž komunikace složitá. „Anglicky hovoří jen pár z nich, takže používáme Google Translator. Výhoda je, že jde o organizovanou skupinu z jednoho klubu, takže tam mají dvě maminky, které jsou jejich neformálními vedoucími, a domluva jde přes ně,“ podotkl Jankovič. Zlínský klub je nyní v kontaktu s dalšími organizacemi. „Chceme dětem z Ukrajiny poskytnout nejen sportovní program, který jsme schopní jim připravit přímo my, ale také školní docházku nebo další aktivity mimo hokej,“ řekl manažer mládeže Tomáš Valášek. Všichni už v těchto dnech také absolvují registraci v integračním centru. „Jejich maminky už nám říkaly, že si chtějí najít práci, děti budou chodit do školy. To je i naše vize, že se zapojí do života ve městě. Věřím, že to všichni úspěšně zvládnou,“ dodal Jankovič.