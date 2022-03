ZVOLNĚNÍ: Z předkola k extraligové medaili. Spíš líbivá iluze

Jen pár minut je dělilo od přímého průniku do čtvrtfinále a luxusu, který by představovalo třináct dní na oddech a řádnou přípravu na play off. „Sezona není zdaleka ztracená,“ burcoval hned trenér Richard Král pardubické hokejisty. „Klukům jsem říkal, že medaile se dají dělat i z předkola.“