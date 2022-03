Zlínský útočník Kubiš: Za poslední dva roky jsme byli v extralize nejslabší

„Zavařili jsme si to sami, teď si to vyžíráme. Kdo hrál hokej, tak tohle hrát nechce, ještě když víte, že rovnou padáte,“ říká útočník Pavel Kubiš. „Hrajeme teď hlavně pro naše fanoušky, pořád nás úžasně povzbuzují. Kvůli nim to nemůžeme vypustit. A i v kabině se chceme sami na sebe podívat s tím, že jsme na ledě odvedli to, co máme.“

Připouští ale, že nálada je smutná. „Kdyby byla možnost jít do baráže, mělo by to pro nás ještě náboj. Mrzí mě to, ale už před sezonou jsme věděli, že to tak bude. Neporvali jsme se s tím tak, jak jsme měli,“ konstatoval Kubiš.

Pozitivem je aspoň fakt, že šanci teď dostanou mladí hráči. Proti Spartě Praha vyjela pětice juniorů. „Musím před nimi smeknout, jak zvládli utkání s jedním z nejlepších týmů v soutěži,“ podotkl Kubiš.

Zkušený forvard nabral v extralize už skoro 900 startů a všechny za Zlín. Letos nosí i kapitánské céčko. O to víc ho pád týmu do první ligy zasáhl. Když Berani po nedělní porážce v Mladé Boleslavi nasedli do autobusu a vydali se na dlouhou noční cestu domů s definitivní jistotou sestupu, nespal. V hlavě se mu honily různé myšlenky.

„Někdo to bere jako sportovní tragédii, ale když čtu zprávy, tak si uvědomím, že ačkoliv pro mě je to obrovské zklamání, pořád je to sport,“ vzkázal Kubiš. „Měli jsme 56 zápasů na to, abychom se sestupu vyhnuli. Neprohráli jsme si to v Mladé Boleslavi. A i kdybychom tam vyhráli, bylo by těžké vyhrát i všechna zbylá utkání,“ dodal.

Faktem je, že Zlín si v posledních letech koledoval. Tragických začátků sezony měl víc, jenže pokaždé je zvládl napravit. Teď už selhal.

„Loni nám to taky nevyšlo, ale předtím jsme třikrát hráli aspoň předkolo play off,“ vybavuje si Kubiš. „Loňská sezony už byl vykřičník a letos se to všechno nakupilo. Musíme si přiznat, že za uplynulé dva roky jsme byli v extralize nejslabší. Asi padáme zaslouženě.“

Před startem sezony přitom věřil, že mužstvo bude konkurenceschopné. „Nemůžete do toho jít s tím, že týmu nevěříte. V létě jsem si nemyslel, že budeme poslední. Byl jsem realista, věděl jsem, že budeme bojovat o 13. a 14. flek. A kdybychom chtěli být v desítce, muselo by si úplně všechno sednout. Jenže to dopadlo jinak,“ povzdychl si 36letý útočník.

Ve Zlíně mu po sezoně vyprší smlouva, rád by ovšem zůstal. „Mám obrovskou motivaci pomoct klubu, aby udělal úspěch a do extraligy se vrátil,“ vyhlásil Kubiš, který v minulosti odehrál ve druhé nejvyšší soutěži 44 utkání. A tuší, že Zlín nečeká nic jednoduchého. Každý se na něj bude chtít vytáhnout.

„Bude to náročnější hokej, než si někdo možná myslí. Doufám, že se tady poskládá takový tým, abychom hráli o přední příčky,“ věří.