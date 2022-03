Němec končí ve Zlíně - a možná i s hokejem. Klub musí udělat restart, vzkazuje

„Je mi skoro 38, jsem na konci kariéry a tohle jsem nikdy nezažil,“ povídal zkušený obránce poté, co Berani odehráli minimálně na rok poslední zápas v extralize. A dost možná také on sám.

„Zlín bude muset udělat restart. Klukům jsem řekl, že jim příští rok nepomůžu. Požádám vedení o ukončení kontraktu na příští sezonu. Čeká mě pár bezesných nocí. Budu přemýšlet, jestli budu ještě hrát. Po dvou sezonách musím v sobě najít oheň. Jestli se chci zvednout a znovu jít bojovat,“ líčil Němec bezprostředně po utkání s Pardubicemi, které Berani prohráli 0:3.

Poslední dvě sezony s ním zamávaly. Po nedobrovolném a podivném konci v Kometě, se kterou slavil dvakrát zlato, se přesunul na Spartu, kde ho zabrzdilo zranění kolene.

„Tady jsem se potkal se skvělými kluky. Všechno bylo super. Bohužel jsme byli asi ten nejslabší tým a spadli jsme,“ přiznal Němec krutou pravdu.

Sám začal ročník v bolestech: „Vylízal jsem se ze zranění, které mě potkalo na Spartě. Odtrénoval jsem celou letní přípravu, jak jsem chtěl. Cítil jsem se famózně, že týmu můžu hodně dát. Přišla sedmá minuta prvního zápasu a po zranění kolene jsem se do toho musel zase dostávat. Valilo se to od začátku,“ prohodil Němec.

Po měsíci se vrátil k poslednímu týmu extraligy, který se už ze dna tabulky nezvedl.

„Byli jsme dole celou sezonu. Když už jsme se po Vánocích, 4. ledna, dotáhli na Kladno na tři body, věřili jsme, že to dokážeme zlomit aspoň k baráži, ale zase přišla špatná série. Neměli jsme tak vyrovnané výsledky, abychom si zasloužili zůstat v extralize,“ poznamenal Němec, jehož v jediné sezoně ve zlínském drese potěšili aspoň fanoušci.

„Klobouk dolů před lidmi, kteří si koupili permanentky, kteří si platili lístky. I když jsme byli poslední, tak chodili, když mohli. Snažili se fandit. Na poslední zápas jich přišlo tři a půl tisíce. Úžasné. Děkuji jim, jak se k tomu postavili,“ vzkázal Němec příznivcům žlutomodrých.

Může se přitom stát, že v příští sezoně přijede na Zimní stadion Luďka Čajky jako soupeř v Chance lize.

„Vsetín je pro mě srdcovka. Když jsem odtamtud odcházel, řekl jsem, že se jednou vrátím. Ale teď nevím, jestli budu mít sílu,“ odpověděl na otázku, jestli si kariéru ještě prodlouží ve Vsetíně, který ho uvedl do velkého hokeje a kde se s rodinou usadil. „Fyzicky jsem se cítil dobře. Věřím, že týmu, ve kterém bych byl, mám pořád co dát. Ale nechci spekulovat. Na pár dnů si musím vzít klid od hokeje. Vypnout, odjet na chalupu do Velkých Karlovic. Zavřít se tam a přemýšlet, jestli ukončit jednu krásnou éru, nebo přidám ještě jednu sezonu.“