Marcinko stihl porod dcery i onemocnět covidem-19. Teď ho čeká premiéra

Pro něj to bude úplně první extraligový duel v sezoně. Předchozí dva, které Oceláři stihli před koronavirovou pauzou odehrát, Marcinko vynechal, jelikož byl u porodu svého prvního dítěte - dcery. „V téhle situaci šel hokej stranou. Být u manželky byla pro mě jasná priorita,“ vyprávěl slovenský útočník.

V klubu neměli námitky?

Zachovali se ke mně skvěle. Lidsky. Vedení i trenéři mi vyšli vstříc, čehož si velmi cením. S manželkou jsme dostali do života největší dar. Porod proběhl bez potíží, takže jsem byl za několik dnů zpátky u týmu. Bohužel jsme šli rovnou do karantény.

Najednou jste nemohl být s manželkou a dcerou. Bylo odloučení hodně těžké?

Dva tři dny jsem byl s nimi v nemocnici, což bylo fajn. Potom byla manželka na Slovensku a já v Třinci. Naštěstí jsou dnes skvělé komunikační možnosti, takže první týdny malé jsem sledoval přes video. Ale příjemné to nebylo.

Za jak dlouho jste se znovu setkali?

Asi po dvou třech týdnech, když mi skončila karanténa. Podstatné pro mě bylo, že to zvládly a jsou obě zdravé. Když se extraliga nehrála, měli jsme volné víkendy, takže jsem je navštěvoval.

Vy jste si také prošel nemocí covid-19. Jaký jste měl průběh?

Asi ten lehčí. Ale ztratil jsem čich i chuť. Čich se mi pomalu vrací, ale stále je to hodně vzdálené od normálu. Ale chuť po nějakém tom měsíci stále nemám absolutně žádnou. Jsem však rád, že jsem nemusel ležet v nemocnici. Je spousta lidí, kteří neměli to štěstí, aby touto nemocí prošli tak dobře. Takže si nemám až tak na co stěžovat.

Od středy opět trénujete ve své Werk Aréně...

...a je to skvělé. Všichni jsme rádi, že se hokej znovu rozbíhá. Můžeme dělat, co nás baví a za co jsme placení. Hokej všichni milujeme, ale je to i naše práce, která nás živí. Jsme rádi, že ji znovu budeme moci dělat.

V sobotu od 19 hodin hostíte Brno. Jste připravení?

Zvládneme to. Snažili jsme se svědomitě se připravovat a využívat v rámci vládních opatření to, co se dalo. Naše vedení, management i všichni ostatní v klubu odvedli skvělou práci, protože jsme mohli trénovat na ledě těsně za hranicemi v Polsku. Ten kontakt s ledem je pro nás velkým plusem. Trénovali jsme stejně, jako bychom byli v Třinci. Trochu omezené byly jen možnosti regenerace a posilovna. Byli jsme za možnost připravovat se v Cieszyně velmi rádi, ale domácí prostředí Werk Arény je samozřejmě o něčem jiném. Už jsme všichni natěšení.